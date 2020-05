Sin fecha definitiva, esperan los futbolistas de Primera Fuerza su retorno

Mazatlán, Sin. Ya han pasado dos meses desde que el futbol y todo el deporte en Mazatlán se paró por completo por el caso de la pandemia del Covid-19, dejando a la incertidumbre de que pasará con las ligas que estaban en plena temporada o el cierre de la misma como lo es la Primera Fuerza Municipal.

El presidente de la Liga Ricardo Rubio habló al respecto de que es lo que sucederá con esta liga, que solo le faltaban cinco fechas para concluirla y pasar a fase de Liguilla, dejando en la incertidumbre la fecha de un posible retorno.

Hemos estado en contacto con los delegados de los equipos, nosotros íbamos a tener una reunión este martes pasado, pero por obvias razones no pudimos efectuarla, pero todavía estamos a la espera de recibir órdenes de la Federación Mexicana del Sector Amateur que es el que da las órdenes a las asociaciones.Ricardo Rubio





Si bien es cierto que aún es muy prematuro el regreso del deporte a Mazatlán, pues está en un foco rojo, Rubio espera tener una respuesta inmediata de la Federación por los meses de junio o julio.

Ya estamos en mayo, si la Liga se reanuda en julio, podemos echar jornadas normales y terminar el julio, pero si se reanuda en julio ya serian jornadas dobles, nos hacen falta solo cinco jornadas para terminar el torneo regular, en tres semanas sacamos el torneo regular y las otras semanas jugaríamos la Liguilla y nos alcanzan los tiempos para terminar antes de que finalice agosto

Ricardo Rubio





Hay una posibilidad de que se juegue a mediados de junio. Foto: Jesús Guzmán | El Sol de Mazatlán





Si todo sale bien, el torneo finalizaría en julio, definiendo todo, tanto campeón y descendidos que hasta el momento, sería el equipo de Colonia Azteca, el que volvería a la Segunda Fuerza. “matemáticamente la Azteca no está descendido, pues se juegan 15 puntos, pero es el que más se anda tambaleando” mencionó

¿Y el estatal de Primera Fuerza?

Rubio señala que todavía no tienen respuesta para disputar el torneo y al igual que todos están a la espera de respuestas “te soy sincero yo le he marcado ocho ocasiones al presidente de la Asociación y no me contesta Édgar Acosta y estamos sin saber que va a pasar, no tenemos comunicación.

PARA SABER

La última jornada que se disputó en la Primera Fuerza, fue el 15 y 16 marzo, jugando la fecha de 15 del torneo liguero

ASÍ VAN PTS

1-. Fire Master 44

2.- 21 de Agosto 40

3.- SPE 35

4.- Eléctrica Delgadillo 28

5.- Boys 25

6.- Xomir 24

7.- Vapa 10

8.- Cuervos 17

9.- Panteras 17

10.- ORPB 16

11.- Mavir 16

12.- Fajardo 16

13.- Náutica 14

14.- Col. Azteca 4













