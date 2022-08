Conoce a Favio Montoya, el artista de Mazatlán que se mueve entre el teatro y el Crossplay

Para Favio Montoya dibujar es como respirar, lo ha hecho desde que tenía 3 años de edad, su mundo creativo ha estado impregnado por los cómics, las caricaturas de Disney y toda la cultura pop de los años 80, con la cual ha desarrollado su talento e ingenio que lo han llevado a ser un ilustrador reconocido a nivel internacional, diseñador de ropa, cosplayer, drag queen y actor de teatro.

Sus inicios fueron en Mazatlán, con artistas de la talla de Carlos Bueno, Antonio López Sáenz y Pito Pérez, con quienes trabajó el dibujo y la pintura, luego estudió Diseño Gráfico en la Universidad Tecnológica de Sinaloa, donde formó parte de la primera generación de diseñadores gráficos formados en el puerto.

“En Mazatlán empecé en las primeras convenciones de dibujo, me medio disfrazaba. En lo que ahora es la Copa Cosplay, a mí me tocó estar de participante, luego de jurado, hace un buen de tiempo ahí andaba con muchos otros jóvenes que ahora están haciendo el evento también en Culiacán y Los Mochis”, recuerda.

ARTISTA MULTIDISCIPLINARIO

Favio se fue a vivir a la Ciudad de México hace 14 años, contratado por una editorial para hacer ilustraciones para unos libros del Teletón, pero para ese entonces ya había ganado el Concurso Nacional de Historieta, en el año 1999.

“Gané el primer lugar a nivel nacional en creación de cómics, ese premio que yo gané me llevó a que me dieran mi cómic impreso y con él me fui a la Comic-con de San Diego (la convención que reúne a grandes artistas y actores del mundo del cine y las historietas) y gracias a eso me contrataron algunas empresas, como Antartic Press. Yo mandaba mis trabajos y se publicaban en Estados Unidos y gracias a que tenía ese portafolio fue que llegué al proyecto con Teletón, donde estuve en el departamento de ilustración, hacíamos libros para Teletón, Banamex y para grandes empresas internacionales”, dice. Pero Favio no solamente dibujaba sus cómics, también los escribía, él es de los pocos mexicanos que crean, escriben y dibujan su propia historieta.

“Yo tuve la oportunidad de hacer eso a inicios del año 2000 y hasta el 2005, que fue cuando dejé de publicar para ellos. Todo ese material de cómics está en una página de gente que hace fant art y todo esto; entonces un día me llegó una invitación de otra empresa de Estados Unidos y ellos me invitaron a diseñar telas. Me decían: ‘ocupamos un diseño de tela de Alicia en el País de las Maravillas, pero a tu estilo’. Me pedían mucho que reinterpretara los personajes y a mí me gustaba y funcionó mucho, trabajé en eso como cinco años”, comenta.

Favio es un talentoso mazatleco. Foto: Cortesía | Favio Montoya

Y gracias a que el mazatleco subió su portafolios al internet fue contactado por la empresa Cuidado con el Perro, que lanzó prendas de caballero basadas en sus diseños.

“En Cuidado con el perro vieron mi trabajo, ellos ocupaban a alguien con la experiencia que yo tenía y lo que yo siempre he hecho, que es ver películas, leer cómics y consumir mucho toda esa onda friky, entonces entré ahí básicamente por lo que soy, les gustó mi perfil y empecé a diseñar para ellos. Tengo ya un año trabajándoles piezas”.

AL TEATRO

Favio pensaba estar solo unos meses en la Ciudad de México, para probar suerte, pero ya no regresó a Mazatlán. Con un proyecto o con otro, siempre se ha mantenido ocupado. Además, uno de sus sueños era hacer teatro y al estar en la capital del país era más fácil conseguirlo que en el puerto.

“Acá en la Ciudad de México estudié la Licenciatura en Teatro, entonces me metí más de lleno a la cuestión del teatro, combinaba la ilustración con lo teatral, hasta que empecé a ir a convenciones como dibujante y cosplayer y funcionaba bastante. Iba de Favio Montoya, me caracterizaba de algún personaje y hacía esa presencia”, afirma.

“Hace como seis años, ya con la onda de hacer más teatro me salió la oportunidad de hacer draq queen y lo incorporé a mi trabajo y ahora soy crosplayer, que es como se le llama cuando te caracterizas de personajes que tienen el género contrario al tuyo. Fue entonces que me empecé a caracterizar de personajes vintages, como Chitara (de Los Thundercats), Jessica Rabbit, La Sirenita y eso a la gente le gustó más”.

Favio forma parte de la convención Cosplayer más grande que se hace en México, Toy Fest. Foto: Cortesía | Favio Montoya

Además, desde hace varios años participa en la obra Drácula Jr, que ofrece funciones semanales en la Ciudad de México, con su personaje de Skanda López.

Toda la parte artística Favio la combina con la docencia, ya que es maestro de Artes de la Universidad Tecnológica de México.

“En Mazatlán hay un mundo muy amplio para el arte, grandes artistas, pero yo quería más amplitud, no solamente dedicarme a la docencia, a la ilustración, tenía muchas ganas de dedicarme al teatro, pero en Mazatlán es muy complicado. Ahorita en México hay un auge muy grande y admiración por el drag. Ya con toda mi experiencia como cosplayer, ilustrador y como artista visual, le estoy metiendo mucho aspecto teatral a lo que hago”, señala.

“En el camino del arte he descubierto otras cosas, amo la docencia, educar gente es importante, también aprender de la gente nueva, yo me gradué hace 20 años y aprendo de mis alumnos y ellos me forzan a que yo me tenga que capacitar más en lenguajes nuevos, en cosas nuevas y estoy estudiando para seguir vigente como profesor y como artista”.

Ahora trabaja en las ilustraciones de un libro de Odisea Burbujas. Foto: Cortesía | Favio Montoya

ESTILO

El estilo de Favio es una mezcla de muchas cosas, entre ellas la parte japonesa, pero también influencia de la cultura pop y las caricaturas de los años 80.

“Mis influencias son Los Thundercats, Las Tortugas Ninja, He-Man, Los Transformers, es básicamente lo que trato de hacer como estilo. De hecho, cuando estudiaba en el Centro Municipal de Artes de Mazatlán mi maestra Lucila Santiago y Ricardo Urquijo, que era el encargado de la escuela, siempre me decían: ‘pero si tú tienes esa parte de los cómics, pues pinta eso, habla de eso, tal vez en un contexto diferente, en la pintura y la escultura’. Y pues eso soy yo, a mis 40 años sigo haciendo esto, es parte de lo que me caracteriza y ese es mi estilo”, asegura.

“Sigo haciendo lo que me gusta desde los 3 años que empecé a dibujar, en esos dibujitos tú veías a Hello Kitty, a Burbujas y desde entonces dibujaba eso y ahora lo sigo haciendo, nada más que ahora es mi modo de vida por lo que me pagan y por lo que me conocen”.

El mazatleco se abre camino como cosplayer. Foto: Cortesía | Favio Montoya

PROYECTOS

Actualmente Favio trabaja en las ilustraciones de un libro de Odisea Burbujas, con la creadora de esta serie que conquistó a chicos y grandes en los años 80, Silvia Roche, a quien el mazatleco considera la “Walt Disney” de México.

“Ella creó a Burbujas, a Katy la oruga, a Súper Ondas. Yo soy ilustrador gracias a ella, porque de niño era lo que yo veía, lo que me inspiraba y me hacía soñar."

Como ilustrador, creador de cómics, cosplayer, drag queen, diseñador de ropa, maestro o actor, Favio es un talentoso mazatleco que ya ha dejado su huella en el mundo del arte a nivel internacional.

COSPLAYER

Desde hace tres meses Favio Montoya (Favius) forma parte de la convención Cosplayer más grande que se hace en México, Toy Fest, donde acude disfrazado, dibuja y vende su mercancía, como playeras, stickers, entre otras cosas.









“En Mazatlán hay un mundo muy amplio para el arte, grandes artistas, pero yo quería más amplitud”

Favio Montoya