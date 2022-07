Jorge Echegaray, el excantante de banda sinaloense que quiere conquistar Bellas Artes

Cuando era un joven de 18 años, el mazatleco Jorge Echeagaray cantaba al ritmo de la banda sinaloense y lo hacía muy bien, pero su voz tenía potencial para mucho más, solo que él no lo sabía.

Fue hasta que Cristina Vadillo, maestra del Colegio Agustina Monterde, lo escuchó cantar y le dijo que poseía el talento para desarrollar otro género que su perspectiva cambió; entonces se descubrió como tenor y su camino tomó el rumbo de la ópera, para iniciar una ardua preparación junto a maestros de la talla de Enrique Patrón de Rueda, Antonio González y Martha Félix.

También puedes leer: Invita Museo de Arte de Mazatlán a curso de verano literario

Luego de 13 años de carrera en el puerto, este 2022 fue seleccionado para formar parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, en la Ciudad de México, de donde piensa salir con el mayor aprendizaje posible para brillar en los escenarios internacionales.

“Llegué al Estudio de Bella Artes haciendo audición, el año pasado sale la convocatoria para todos los cantantes de México y se van haciendo filtros, primero fue en video y ya luego de manera presencial, hasta que te dicen que quedaste. Más o menos fueron alrededor de 300 cantantes los que audicionamos y quedamos 12 cantantes y 2 pianistas”, dice Jorge.

El Estudio de la Ópera de Bellas Artes es como una escuela de alto rendimiento, a los participantes les dan una formación muy amplia enfocada en la ópera, durante dos años como máximo, para que al salir tengan la preparación necesaria para poder hacer audiciones internacionales o quedarse a trabajar en la Compañía Nacional de Ópera.

“Tenemos diferentes clases, de canto, de alfabeto fonético internacional, para saber pronunciar bien en francés, alemán e italiano; también teatro, historia y naturaleza de la ópera, además de una clase específica para la respiración y sobre cómo utilizar el cuerpo al momento de cantar; es un conjunto de clases que te ayudan poco a poco a ir subiendo de conocimientos y recursos para llegar a cantar de una mejor manera”.





Evolución musical

Y aunque Mazatlán es un punto de referencia en la ópera y la cultura a nivel nacional, Jorge sentía la necesidad de buscar algo más allá de lo que tenía en el puerto, donde ya era un intérprete reconocido, además de tener Los Tenores del Norte, un proyecto musical en el que combinaba la música norteña con la ópera.

El artista mazatleco ha tenido presentaciones con grandes artistas. Foto: Cortesía | Jorge Echeagaray

“Había que buscar en otros lugares y llegar al Estudio de la Ópera fue algo bueno y algo que me ayudó a salir de mi zona de confort. Llegó la oportunidad y la tomé, dejar un poco lo a gusto de estar en casa e ir a buscar algo más en la opera”, explica.

“En el 2020 conocí al maestro Carlos Conde, quien me ayudó a descubrir cosas nuevas en mi voz que me ayudaron a progresar de manera muy rápida. Es enfocarte en lo que quieres y encontrar a las personas correctas, que te digan que sí se puede; obviamente la voz es un instrumento, no hay forma de cambiarla, tienes que ir con alguien que te lleve en ese proceso de cantar”.

Camino complicado

Ser cantante de ópera no es una profesión sencilla y vivir de eso es bastante complicado, pero Jorge ha sabido diversificarse para, poco a poco, poder sostenerse económicamente de lo que le apasiona hacer.

“Todos los trabajos son complicados y para los músicos más. En Mazatlán hay muchas bandas sinaloenses y puedes encontrar más opciones para desarrollarte, pero para un cantante de ópera el camino es otro”.

La clave, para él, es saber diversificarse y ser capaz de abordar diferentes géneros con la misma calidad.

“Si te clavas en la ópera seguramente será más complicado salir adelante. Hay gente como Fernando de la Mora, que hace ópera o mariachi. Lo importante es diversificarte para mantenerte activo. Si lo haces con calidad y si tienes la capacidad de hacer norteño de calidad, ópera de calidad, mariachi de calidad, la gente se va a dar cuenta y te va a ver en el género que desarrolles. Es más enriquecedor para un cantante ser diversificado, porque si te clavas en la ópera y no encuentras trabajo te puedes frustrar. Si te invitan a cantar norteño, bolero, banda, el chiste es hacer las cosas bien”.

Su objetivo es lograr ser reconocido internacionalmente. Foto: Cortesía | Jorge Echeagaray

A lo largo de su carrera, Jorge se ha presentado en muchos festivales importantes, como en el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Sonora, el Revueltas de Durango; también ha trabajado con La Original Banda El Limón, con la cantante Susana Zabaleta, entre otros logros musicales.

Como integrante del Estudio de la Ópera de Bellas Artes ya realizó presentaciones en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México y en las Jornadas Internacionales de Música en La Piedad, Michoacán, pero actualmente está enfocado en ser un tenor reconocido a nivel internacional.

“Mi voz se está empezando a desarrollar como tenor, me he ido preparando para que cuando lleguen las oportunidades estar listo. A veces te desesperas, porque quieres hacer papeles de cantantes maduros y tu voz todavía no puede, por eso tienes que empezar a estudiar esos papeles desde ahorita para cuando te llegue la oportunidad puedas hacerlos”.

Recorrer los caminos de la ópera es muy difícil, pero el joven mazatleco asegura que si se hace con pasión, disciplina y constancia, se pueden lograr cosas importantes.

“Para mí no hay mejor cosa que hacer lo que te gusta hacer, y además que te paguen por eso, muchas veces me dijeron que no lo iba a lograr, pero te das cuenta que si le echas ganas lo vas a hacer, hay que estar intentando e intentando. Sí puedes vivir de la música, porque hay muchas cosas que puedes hacer, diversificar tu canto, para si un día te invitan a cantar rock, ópera, bolero, lo puedas hacer, además de que eso te da un panorama amplio para seguir trabajando”, dijo.

“Te puedes morir de hambre de lo que sea, en cualquier profesión, si no trabajas las oportunidades no te van a llegar, tienes que ir a tocar puertas. Lo importante es seguir el sueño y hacer todo lo posible por conseguir lo que te propones. Si lo piensas, lo puedes lograr, lo más importante es trabajar, no quitar el dedo del renglón, aunque te canses, te regañen o te critiquen”.

Cultura De la A a la Z, el abecedario ilustrado para entender la cultura mazatleca

Lo que viene

Jorge Echeagaray estará todo el 2022 en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes; a mediados de este año audicionará para la Ópera de Houston, Estados Unidos, y en el 2023 hará otra audición en Alemania.

300

cantantes audicionaron para formar parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes este 2022, de los cuales quedaron 12, entre ellos el mazatleco Jorge Echeagaray.