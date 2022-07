De la A a la Z, el abecedario ilustrado para entender la cultura mazatleca

Mazatlán, Sin.- Aunque desde hace algunos años vive fuera de la tierra que la vio nacer y crecer, la diseñadora Ruth Rivero García se siente muy orgullosa de sus raíces mazatlecas y a través de sus ilustraciones encontró la forma de demostrar el amor que le tiene a su puerto.

Todo empezó con el reto "36 días de topografía", que lanzó una agencia de Barcelona para diseñadores, con el propósito de fomentar la creatividad. Consistía en compartir en Instagram, por día, una foto de cada una de las letras que conforman el alfabeto de una manera única y creativa.

Ruth, cómo buena mazatleca, decidió representar en estas letras algo característico del puerto, entre los que incluyó algo de gastronomía, lugares emblemáticos y frases típicas.

"Yo siempre extraño Mazatlán y algo que me ayuda mucho es dibujar, para sacarlo, y me puse a dibujar el abecedario mazatleco", expresó.

Cuenta que la primera vez que lo subió a su red social de Instagram pasó sin pena ni gloria, pero al tiempo, buscando qué compartir en su Facebook, se acordó del abecedario y decidió subirlo ahí también.

A través de sus ilustraciones, Ruth Rivero García demuestra el amor que le tiene a Mazatlán. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Lo subí, me fui a dormir y cuando me levanto, vi que tenía un montón de notificaciones, lo primero que pensé es que algo había pasado en Mazatlán, hasta que miré me di cuenta de que eran mensajes bonitos, que les había gustado mucho a las personas y se había hecho viral", contó.

Los internautas comenzaron a preguntarle si sacaría algún tipo de artículo con sus diseños, pero aunque eso no estaba dentro de sus planes, pues nunca se imaginó que tendría ese alcance, decidió diseñar un libro de colorear.

Al principio fueron pocos ejemplares los que se imprimieron, pero la gente lo comenzó a conocer y otra vez fue el "boom".

El libro para colorear está conformado por cuatro secciones. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Desde aquel día, cuando subió la primera letra del abecedario a Instagram, hasta hacer realidad el libro para colorear, pasó casi un año. El éxito que ha tenido es tal que hay gran demanda de mazatlecos que viven fuera de la ciudad, incluso en el extranjero, que solicitan su abecedario.

De la A a la Z, en este libro podrás encontrar ilustraciones de típicos platillos cómo el Aguachile, de sitios emblemáticos cómo el Malecón y palabras muy típicas del lenguaje mazatleco cómo "Plebe".

"25 letras no son suficientes para mostrar todo lo que hay en Mazatlán, tuve que hacer una lista y en cada letra iba poniéndolo algo característico, que llamara la atención", comentó.

Ruth Rivero García es la creadora del diccionario mazatleco. Foto: Cortesía | Ruth Rivero García

El libro para colorear está conformado por cuatro secciones; en la primera está el abecedario, en la segunda una serie de lugares emblemáticos de Mazatlán, en la tercera sección se podrá encontrar hojas en blanco para interpretar, por medio de una ilustración, algunos íconos mazatlecos y en la última, un mini diccionario con palabras típicas del lenguaje mazatleco.

La diseñadora invita a quienes adquirieron el libro a compartir sus dibujos terminados en redes sociales, etiquetando a la cuenta @ruanriga con el #abecedariomazatleco; podrán recibir un regalo sorpresa digital, que se enviará por correo electrónico.

Donde encontrarlo

En el Centro Histórico, en Casa Etnika, Librería la casa del Caracol, en la Selecta Sabores de Sinaloa y en Arth Shop Mazatlán.

También en Zona Dorada: Mazatleco Clothing y en Mr Sun Beach; además, en línea, por Amazon, para envíos al extranjero y Mercado Libre a nivel nacional.

Sobre Ruth Rivero

Mazatleca de hueso colorado, estudió Diseño Gráfico Digital en el Itesus; actualmente es Diseñadora Gráfica Senior Freelance.

Ruth Rivero ha trabajado para De la Rosa, Cesar Millán, "el encantador de perros", medios de comunicación locales y emprendedores.

