Manuel Gamero: ilustrando a lo mejor de la música

Desde muy niño, Acid Lazzer como es conocido en sus redes sociales, se hizo amigo del lápiz y el papel, pues fue cuando comenzó a desarrollar su talento en las artes gráficas, como el dibujo y la pintura, sin imaginar que en algún momento sería su misma habilidad la que lo llevaría a ser uno de los ilustradores que daría vida a portadas de discos de músicos que hoy en día ya forman parte de la escena nacional y de artistas independientes provenientes de Latinoamérica.

“Cuando iba en la prepa, y me hice una cuenta en Instagram en donde subía lo que dibujaba que eran puros artistas que a mí me gustaban, como Caloncho y así y me di cuenta de que me contestaban cuando los etiquetaba ya después empecé a formar parte de eventos musicales y estando ahí me empezaron a recomendar con otros para que yo les hiciera las portadas de sus álbumes o hacer carteles para conciertos y así”, recordó Manuel en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

También puedes leer: Ulama: el deporte ancestral que sobrevive en Sinaloa

Oriundo de Mazatlán, Sinaloa y egresado de la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, Manuel le ha dado forma a su propio camino desde el año 2019, en donde se plantó como ilustrador profesional, teniendo un constante proceso creativo en el rubro que siempre ha manejado apegado a la música y es que desde la preparatoria, este joven mazatleco comenzó ilustrando retratos de sus artistas favoritos, creando gracias a ello una sólida amistad con quienes le han reconocido su trabajo y lo han hecho parte de su proyecto musical.

Cultura Premian a lo mejor del cuento y poesía nacional 2022

“Estar en el mismo círculo que los músicos de aquí a mí me ha ayudado a poder hacer lo que hago ahorita porque me empiezan a recomendar y gracias a ello he podido hacer portadas a diferentes músicos y más allá de ello ahora puedo decir que somos amigos, con quienes tengo contacto y que me han llevado a sus eventos”, mencionó. Aunque Manuel tiene apenas tres años que inició su carrera como ilustrador, ha logrado ser reconocido entre los artistas con quienes ha trabajado y la escena musical de Mazatlán.

Empezando de cero

A medida que crecemos se nos puede llegar a olvidar que era aquello que nos gustaba hacer de niños, y Manuel no fue la excepción, pues, aunque por mucho tiempo se dedicó a dibujar, fue en su adolescencia que dejó de hacerlo, sin embargo, el segundo arte lo llamó años después, pero ahora apegado a la ilustración digital en Photoshop, del cual también aprendió a utilizar de manera autodidacta, llevándolo más tarde a estudiar la ilustración, pero ahora como una ingeniería.

Manuel Gamero comenzó ilustrando retratos de sus artistas favoritos. Foto: Cortesía | Manuel Gamero

“A mis desde muy niño me gustó dibujar y me gustaba la pintura, pero como en la secundaria cuando nadie sabe que quiere y no sabe que es deje de hacerlo hasta la prepa en donde me di cuenta de que se podía dibujar en Photoshop y me gustó y ahí me agarre en la compu a dibujar a mis artistas favoritos hasta que entré a estudiar ilustración, pero ahí ya me pidieron una tableta y ahí fue donde aprendí a un nivel mucho más avanzado”, explicó Manuel.

Fue una vez que Manuel Gamero se tomó en serio su papel como alguien profesional en las artes gráficas que se aventó a trabajar de la mano con organizadoras de conciertos en el puerto, lo que lo llevó a conocer a artistas independientes que ahora forman parte de la escena nacional, dándole también la oportunidad de trabajar con ellos y es gracias a ello que varias creaciones de AcidLazzer se encuentran circulando en el perfil de estos talentos de la plataforma musical de Spotify.

Sus ilustraciones han dado vida a diversos discos de diversos artistas. Foto: Cortesía | Manuel Gamero

La ilustración como expresión

Si bien este mazatleco es un experto en hacer ilustraciones apegadas a la música, no ha dejado de lado el lado humano que todos tenemos, pero él lo ha hecho a su manera dándole vida a un pequeño alíen al que utiliza como su medio de expresión, pues ahora este arte se ha convertido en su modus vivendi.

“No sé si has visto en mí insta un alíen verde, pues es con él, con el que yo me expresó, cosas que yo siento, cosas que estoy pensando, para mí ilustrar va más allá de hacer una portada, es el medio por el cual yo puedo mostrar lo que yo siento”, señaló.





Para saber

Manuel Gamero ha trabajado con Daniel Quién, el Daniel, Ed Maverick, entre muchos otros.