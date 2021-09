“Un arte que evoluciona para seguir presente en la humanidad”

Alex Bruz es tatuador venezolano que continúa creando diseños únicos para personas de todo el mundo, su estilo realista y su profesionalismo lo consagran como uno de los mejores tatuadores de Venezuela y el mundo.

En este contexto, Alex Bruz se perfila para consagrarse como un tatuador reconocido a nivel mundial por los extraordinarios diseños que realiza.





“El tatuaje es una de las vocaciones más antiguas, pero es también de las más versátiles, ya que ha logrado adaptarse a cada siglo que ha transcurrido, gracias a las redes sociales, los artistas hemos logrado exponer nuestro trabajo por una plataforma de carácter mundial, debido a que se transformó en un book digital para nosotros, llegando a millones de personas”, comentó el venezolano.

Grabarse un tatuaje tiene todo un proceso de preparación previa por parte del experto, pues eso es lo que permitirá que el resultado sea el esperado en términos de calidad, “se requieren conocimientos previos del dibujo, así como de pintura y sus técnicas. Es importante el estudio de la fotografía, ya que, gracias a ella, se obtiene amplia información acerca de la luz, algo necesario para lograr los efectos de sombra y retrato”, dijo Alex.

Aseguró también que es importante saber de anatomía y la dirección en la que van los músculos, ya que la pieza debe ir proporcional y fluir acorde a cada zona del cuerpo, “son necesarios los seminarios dónde aprender a realizar técnicas de línea, sombra, relleno y de inyección de piel”.

La evolución de los tatuajes ha sido tal, que hoy existen una gran variedad de estilos como “Old School”, “New School”, “Neotradicional”, “Oriental”, “Neo Oriental”, “Lettering”, “Geometric”, “Blackwork”, “Realismo en sombras” “Realismo a color”, “Pop Art”, “Surrealismo”, entre otros. “Mis estilos principales son el Realismo en Sombras y Realismo a Color, también me gusta mucho el Surrealismo, ya sea a color o en sombras. Sin embargo, soy un artista integral, puedo realizar todas las técnicas, ya que mi creatividad es ilimitada”, declaró Bruz.

La otra parte del proceso de un buen tatuaje depende de la persona que llevará grabado el arte de un tatuador. El diseño a trabajar debe ir acorde a la referencia del cliente. Se realiza un diseño con ambas visiones para lograr una pieza artística y única.

“Hoy en día, suele tomarse una foto en la zona a tatuar. Mediante una herramienta digital, podemos ubicar cómo se vería el tatuaje en la piel, eso es algo que no se podía hacer en años anteriores, permitiéndonos trabajar con la anatomía del cliente y con la producción de la pieza en proporción a la zona. Igualmente, existen otros métodos como hacer dicha pieza Free Hand, que se basa en realizar el diseño con marcadores sobre la piel o Free Machine, que se basa en hacer directamente el tatuaje sobre la piel sin una plantilla previa. Para esto, hace falta una gran experiencia en el dibujo y técnica del tatuaje”, mencionó el artista.

Un tatuaje es un arte que se quedará para siempre en la piel, por eso es muy importante conocer el trabajo del tatuador, así como la experiencia, los materiales y las indicaciones necesarias que permitan crear un ambiente óptimo y de empatía entre el cliente y el tatuador.

“Recomiendo no buscar principiantes y saber diferenciar entre una tienda de tatuajes comercial y un estudio de arte del tatuaje. Es importante tener claro que no es una moda, si no un estilo de vida y no puede haber arrepentimientos. Por último y no menos importante, debes dejar que el artista trabaje libremente de acuerdo a tu referencia y no imponer tu idea por encima del consejo u opinión del artista, ya que en la mayoría de los casos, dicha pieza no fluirá”, concluyó.

Alexsandro José Durán Bruzual, mejor conocido como “Alex Bruz”, es conocido por sus trabajos en convenciones de tatuajes a nivel mundial y también por ser el tatuador preferido de las estrellas.

“El tatuaje es una de las vocaciones más antiguas, pero es también de las más versátiles, ya que ha logrado adaptarse a cada siglo que ha transcurrido", Alex Bruz.

