Me casé con mi mejor amigo: Wendy Ibarra

Culiacán, Sin.- Con una actitud muy positiva, alegre, y llena de energía es como se le ha visto Wendy Ibarra Zamora, esposa del candidato a gobernador de Sinaloa por la coalición “Va por Sinaloa”, Mario Zamora, quien no ha parado de trabajar y se ha convertido en una parte fundamental de dicha campaña buscando con gran orgullo llevar el proyecto de su esposo a todo Sinaloa.

“Alegre, comprometida, trabajadora, así como las mujeres de Sinaloa bronca y toda la cosa”, así fue como se definió Wendy Ibarra en su visita al periódico El Sol de Sinaloa, portando como la mayoría de las ocasiones su camisa bordada con el logotipo de la Mujer Maravilla, el cual dice usa por la W inicial de su nombre.

Desde hace 24 años unió su vida a la de Mario Zamora, y fruto de su matrimonio tienen tres hijos, Wendy, Mario y Ana María, “yo lo conocí desde primero de primaria estábamos en el mismo salón así es que somo de la misma generación y siempre fuimos muy buenos amigos, siempre presumo que me case con mi mejor amigo la verdad, llevábamos una relación bien padre de amigos, bien sano hasta que un día me dio un beso y ahí se a cabo la amistad”, comentó Ibarra, asegurando que la clave para llevar un buen matrimonio es la comunicación.

La licencia en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, define a su esposo como un buen hombre, “Mario es un hombre muy lindo, muy caballeroso, súper sincero, súper simpático la verdad, y pues dije con tanta cualidad mejor me lo quedo yo”.

Al preguntarle que, si se imaginó algún día llegar a esto, nos platicó que Mario desde primaria decía que el cuándo fuera grande quería ser presiente de la república, “él siempre lo decía voy a ser presidente y al yo ser amiga de él siempre estaba involucrada en sus temas, y es como una certeza que yo siempre he tenido, él siempre va a estar en una posición en done él pueda ser más por su municipio, por Sinaloa y por su país”.

Durante la plática Wendy nos platicó como fue el momento cuando le dan la candidatura, “yo grité de emoción porque sé que es un gran logro para él y que de verdad es lo que le pido a la gente, que le den la oportunidad de demostrar para lo que él se preparado toda su vida, él quiere sacar adelante a todo su estado y quiere que a la gente le valla mejor es algo que el trae por vocación”.

Con seguridad y con gran orgullo comentó, “me siento la verdad muy orgullosa de él porque siempre ha demostrado y ha hecho las cosas bien hechas, tiene una hoja de vida limpia, imagínate ahorita se pudieron de acuerdo tres partidos y los tres partidos coincidieron en que Mario es el líder que necesita Sinaloa, él siempre va a luchar por los derechos de los Sinaloenses y eso es lo que se necesita ahorita, que alguien nos defienda como estado, yo siento que el llegando a la gobernatura va ser el mejor gobernando, porque el nació para eso”.

Para Wendy lo que hace falta para mejorar la sociedad sinaloense es tener más familia unida con unos valores solidos y unos buenos principios para que todo se empiece a reflejar en la sociedad.

Para Wendy lo que hace falta para mejorar la sociedad sinaloense es tener más familia unida con unos valores solidos y unos buenos principios para que todo se empiece a reflejar en la sociedad.

Confesó además que de llegar al frente de Sistema DIF Sinaloa, serian varios puntos los que tocaría, "son muchas cosas pero en el tema que a mí me concierne por ejemplo es el tema cultural, siento que hay muchas por hacer en ese tema, me encantaría que regresara por ejemplo ese Festival Cultural Sinaloa de las Artes, siento que le metería más empuje a eso; otro tema sería el tema de la salud mental, el tema de las adicciones y claro cuando voy a las colonia veo que hay muchas calles que pavimentarse, hay muchas colonias que necesitan un lugar en donde los niños se puedan esparcir para el deporte, siento que son muchas cosas básicas que se necesitan; pero lo que brinca los focos rojos ahorita son los suicidios de jóvenes, la violencia que hay en las familias y como te digo el todo tipo de adicciones", concluyó.

















