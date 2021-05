“Tomemos acciones congruentes para alcanzar nuestros sueños”

Culiacán, Sin.- Su pasión por el desarrollo personal comenzó a temprana edad y tras tener la oportunidad de aprender de grandes maestros cuyas enseñanzas transformaron su vida, al empresario Alfredo de Vanna ahora nada le emociona más que crear conciencia en donde más se necesita.

El exitoso empresario venezolano, quien actualmente es Director General de Progrevo, Fundador de La academia del Progreso, Fundador de la comunidad de Líderes del Progreso en Acción y anfitrión del programa Progresando Ando, compartió con El Sol de Sinaloa, un poco como de ha llegado a ser el hombre de negocios que es hoy en día.

“Yo siempre he sido emprendedor, desde niño me han gustado los negocios, el emprendimiento para mí siempre ha sido una pasión y la verdad es algo que me ha formado toda mi vida porque he tenido diferentes emprendimientos”, comentó.

El líder empresarial explicó que una de las cosas que siempre lo ha movido mucho es la falta de información que existe en el mundo hispano; pero al ver como a un amigo lo consumió el cáncer todo esto por falta de información lo llevo a todo esto, “dije definitivamente es en lo que me tengo que enfocar, en el informar a las personas de darles otro punto de vista, de hacer que las personas cuestionen que es realmente lo que a nosotros nos han inculcado muchas veces no es el mejor camino, definitivamente tenemos que aprender a cuestionar a tomar decisiones de nuestras vidas a tomar control y no dejar ser víctimas de las circunstancias, ya sea económica, de una enfermedad o un divorcio”, señaló.

Y así es como crea Progrevo el cual dice nace de dos palabras, progreso y evolución, “yo fundé Progrevo con esa visión de poder como cerrar esa brecha de información que existe en el mundo anglo y darle a las personas las herramientas para que puedan impulsarse en su vida y para que puedan definitivamente ser su mejor versión”.

Continuó con “Progresando Ando”, en donde habla de diferentes temas embace a las 7 áreas esenciales del desarrollo del crecimiento personal; su siguiente paso fue crear “Academia del progreso”, el cual son programas de 21 días a 40 en el que las personas trabajan algunas área, trabajan la meditación, técnicas de liberación personal, himno terapia; y al atravesarse la pandemia creo “Lideres del progreso en acción”, en el que es junto a diferentes profesionales comparten por vía zoom temas de interés tales como emprendimiento, de planificación, agradecimiento, solo mencionar algunos; “nosotros tocamos todas las áreas más importantes de la vida personal de las personas cada día es algo diferentes y la verdad que es algo que está muy bueno y que ha tenido un imparto increíble”, comentó de Vanna.

Al preguntarle a Alfredo de Vanna como combatir la desinformación esto fue lo que respondió, “yo invito a las personas para que puedan abrir su mente y definitivamente puedan escuchar diferentes fuentes de información y quizás escoger una que no sea información parcializada y poder tener la habilidad de ver opciones y tomar cada quien sus propias decisiones eso para mí es algo que me apasiona muchísimo”.

Para el emprendedor, el éxito como tal no es un objetivo único si no que significa cosas diferentes para cada persona, “para mí el éxito es poder impactar a muchísimas vidas positivamente y saber que estoy creando una diferencia en la región, una clave única para que cada quien conseguir lo que cada quien desea conseguir yo creo que no existe, lo que yo creo que si existe es que definitivamente lo que nosotros queramos alcanzar es tomar acciones congruentes, constantes hacia esa dirección, es buscar realmente lo que queremos lograr y hacerlo. La clave fundamental es agradecer las cosas que si tienes y no las que no tienes”, aseguró.

Por ultimo compartió un consejo para todos aquellos emprendedores, “la mejor manera para poder emprender es tratar de generarle valor a las personas, búscate un área que de verdad te apasione y enfócate en porque tú quieres realizar ese emprendimiento, cual es la diferencia que vas a crear en la vida y saber cuál es tu verdadera razón para lograrlo”, concluyo.

Alfredo de Vanna ha tenido la oportunidad de aprender de los líderes, maestros y emprendedores más destacados e influyentes del desarrollo personal como lo son: Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Eckhart Tolle, Chet Holmes, Keith Cunningham, T. Harv Eker, Darren Hardy, Joseph McClendon y más.

“Desconéctense de lo negativo y empecemos a trabajar por nuestros sueños y tomemos acciones congruentes que nos lleven alcanzar esos sueños”

