En Cero by Vaos Verónica Obregón, busca lograr tu mejor versión

Culiacán, Sin.- Cada vez son más los hombres y mujeres que se preocupan por su belleza física, y claro está que existen un gran número de tratamientos para lograr vernos como deseamos.

Pero para realizarnos alguno a lucir un físico envidiable tenemos que tener en cuenta una serie de datos verdaderamente importantes, para esto la doctora Verónica Obregón especialista en Nutrición Medicina Estética y Cirugía Estética, nos platicó entrevista para El Sol de Sinaloa estos datos importantes.

La doctora comenzó explicando que es normal que se desee realizar algunos tratamientos de belleza ya que muchas veces ni con la dieta, ni con el ejercicio, se puede llegar al objetivo que traemos en mente, “entonces es ese plus que nosotros damos, meter algunos de nuestros trucos, o de nuestra magia, o de nuestra ciencia, en el paciente para que él logre ver los resultados que quiere”, comentó.

La doctora Verónica Obregón, explicó que lo que busca ofrecer a sus pacientes es “una mejora no solo de la parte de afuera, sino, también de la parte de adentro, es decir cuando llega un paciente, lo que hacemos es evaluarlo desde la parte médica, desde, cómo está su presión arterial, su frecuencia cardiaca, hasta cómo están sus medidas, sus niveles de sangre, un acercamiento mucho más profundo y más integral. Y es en ese momento donde empezamos a tratar al paciente y la cereza del pastel, que es obviamente la cuestión estética, ya que, tienen todos sus rangos bien que ya está bien nutrido e hidratado nos vamos a la cuestión estética”, detallando que es muy importante saber que cada paciente tiene que estar perfectamente bien en todos sus rangos médicos.

“Nosotros evaluamos todo en el paciente y todo es controlable, todo es tratable siempre y cuando lo pacientes sean muy sinceros con nosotros y que en eso nosotros nos basemos en toda la información que nos del paciente para que nosotros tengamos el resultado que nosotros queremos obtener”, añadió.

La especialista aconsejo que siempre al realizarse un tratamiento el paciente tiene que tomar en cuenta que el lugar cumplan con los estándares que deben de cumplir, evaluarlos y que cubran los requisitos, para que puedan someterse a estos diversos procedimientos, también destacó que deben ser realizados por médicos, que tengan su cedula profesional de médico general o cirujano, posterior a ello que el doctor esté certificado, para que pueda ir el paciente con más confianza de aplicarse cualquier producto.

Foto: Cortesía | Verónica Obregón

Aseguró que uno de los tratamientos más solicitados son el Botox, “es uno de los tratamientos que más se piden ahorita, inclusive en pacientes jóvenes, el Botox es temporal no te dura toda la vida depende también del paciente y de las actividades que realicen, lo que hace esta toxina es relajar los músculos del rostro, por eso cuando los pacientes hacen muchos gestos o muchas contracciones les durará menos, y no solo se utiliza para la belleza, también con pacientes que tienen parkinson, que tienen contracciones involuntarias, se coloca al paciente donde tienen ese movimiento involuntario y como es un relajante muscular le va a relajar la contracción, ya no va a tener las contracciones involuntarias como las tenía anteriormente”.

La especialista habló también de Cero by Vaos el lugar en donde ella junto a su equipo de trabajo realizan la magia, “aquí no vamos a modificar tu rostro, no vamos a modificar tu cuerpo, si no que vamos mejorar el rostro que tú tienes y a mejorar el cuerpo que tú tienes, logrando así la mejor versión de ti”.

Foto: Cortesía | Verónica Obregón

“Cada paciente es diferente, cada paciente tiene un rostro diferente hay ovalados, cuadrados, circulares, igual en cuerpo y el chiste es que cada cosa que tengas se vea mejor, basándonos en la forma que tiene el paciente, porque si no, es cuando vemos deformidades en el rostro y en el cuerpo”, concluyó.

Entre los tratamientos que realiza especialista se encuentra Lipolaser, depilación permanente, hidrafacial, Botox, rellenos faciales, entre otros.

REDES SOCIALES:

Instagram @mesesteticamx

Facebook: @cerobyvaos

