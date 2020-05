¡Feliz Día del Maestro!

Mazatlán, Sin.- Un pilar básico en la formación integral de los mexicanos, sin duda son los maestros.

Círculos Madres son consentidas en su día

Quienes por vocación, no en todos los casos, entregan su vida a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Desde preescolar hasta un doctorado, los profesores se preparan para impartir sus clases y contribuir a educar a seres humanos, ciudadanos de bien.

Profesor Óscar Tiznado junto a algunos de sus alumnos, listo para salir al escenario en un festival escolar. Foto: Cortesía │Óscar Tiznado

Hoy en día están teniendo una prueba a nivel mundial, donde la palabra adaptación y estrategia de enseñanza son fundamentales.

A continuación conoceremos el sentir, la experiencia que están viviendo los profesores con la actual contingencia por la Pandemia del Covid 19.

Las clases ahora son a distancia, las clases ahora son virtuales, las clases ahora son radiofónicas, en fin los medios electrónicos están jugando un papel primordial.

La pregunta también es, los padres de familia se han adaptado, están siendo participativos, o ¿falta formación también de ese lado para que se sumen al crecimiento intelectual de sus hijos?

Para aclarar este panorama, El Sol de Mazatlán entrevistó a varios profesores.

"El servicio escolar se presta a través de la modalidad de "Educación a distancia" por medio de nuestra Plataforma Institucional en la cual estamos interconectados con nuestra red Social Interna en donde los maestros asignan diario las actividades desprendidas de su dosificación y planeación y cuentan con todas las herramientas multimedia. Se brinda soporte técnico y se aclara cualquier duda sobre las actividades. Los padres de familia pueden enviar las evidencias de los trabajos de los niños en donde se va creando una carpeta digital de experiencias. Todos reconocemos que la convivencia escolar jamás va a ser superada por una máquina, los niños necesitan estar en las escuelas para convivir y aprender con sus pares y maestros. Nuestro Colegio ha estado colaborando directamente con Mexicanos Primero Sinaloa y con Radio SEP con el Programa "Sinaloa Aprende en Casa" con la elaboración y producción de clases en cápsulas radiofónicas de Ciencias Naturales de 4° y FCyE de 3° y 4°. Nuestros padres de familia han sido un pilar fundamental para que los objetivos y propósitos se puedan cumplir", compartió el profesor Óscar Tiznado González, Subdirector Técnico del Colegio Centro Educacional Los Tréboles.









Compartimos una serie de recursos educativos, buenas prácticas y lecturas útiles dirigidas a docentes, personal no académico y estudiantes para hacer frente a la crisis mundial desatada por el coronavirus profesor Óscar Tiznado González









"Los padres de familia si se han adaptado pero no todos al cumplir los niños con sus actividades, porque no tienen recursos para imprimir o para comparar un material que se ocupa en cada actividad y nosotros como maestros tenemos que adaptarlas y cambiar las actividades para no afectar económicamente a los papás", explica Bertha Rojas, maestra de Artes en la Escuela José Aguilar Barraza, Turno matutino.

La profesora Bertha Rojas, durante una de sus clases en el aula, que ya extraña. Foto: Cortesía │Bertha Rojas

¿Qué significa para Bertha ser maestra?

"Ser maestra es la oportunidad de volver a vivir la escuela con ojos de adulta rodeada de niños y niñas. Es escuchar a tus alumnos y alumnas, emocionarte con sus nuevos aprendizajes, creer en sus procesos y capacidades, saber que son diferentes, únicos y especiales".

Te puede interesar: Los peques disfrutan un festejo muy especial

Para Óscar Tiznado González el ser maestro es:

"Ser maestro es aprender de tus alumnos. Aceptarlos tal cual. Es buscar la belleza en el desarrollo integral de tus alumnos y verlos convertirse en hombres y mujeres de bien".

























Lee más aquí:

Círculos Los cumpleañeros celebran su día de una forma muy diferente

Cultura Samuel Parra comparte con el público 'No somos Islas'

Círculos ¿Cómo pasar exitosamente este tiempo de cuarentena?