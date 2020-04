Mazatlán, Sin.- Con motivo de la situación actual en el mundo por el Covid 19, Ángeles Wolder comparte con El Sol de Mazatlán el tema Momentos de cambio, instantes de miedo.

La Argentina Ángeles Wolder es experta en descodificación biológica, además cuenta con la Licenciatura en Kinesiología, Antropología y una Maestría en Psicosociología. Wolder tiene más de 30 años de experiencia docente.

Desde hace más de una década se centra en comprender y observar cómo el ser humano y la humanidad gestionan los conflictos emocionales.

Le dice Yoda a Anakin en el Consejo Jedi de la película 'La guerra de las Galaxias’:

El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti.

Wolder

Quizás Yoda conocía bien ese lado oscuro al que nos aboca el no saber transitar por una emoción tan básica, que nos permite la supervivencia, como es el miedo, comparte Wolder.

Todas las emociones primarias nos han servido a lo largo de nuestra vida para conseguir sobrevivir, y el miedo más que ninguna, ya que nos ha alertado de dónde está el peligro y hasta dónde podemos movernos conservando la vida, pero lo que nos dio miedo en otros momentos hoy se ha convertido en algo desmedido, que incluso nos bloquea, paraliza, nos mantiene encerrados en nuestras propias historias de terror e incluso que desata la bestia negra que llevamos dentro.

Antaño fue salir de la cueva por si había un depredador dispuesto a acabar con nosotros o nuestra prole. Hoy es salir de la cueva y que un virus se apropie de lo que nos queda de vida.

En tiempos remotos un gran peligro era no estar alimentados durante muchos días porque el cerebro dejaba de funcionar. Hoy estamos sobrealimentados y mal nutridos porque necesitamos dejar de pensar y sólo aplacamos la ansiedad con comida.

Hace años la higiene era un baño a la semana. Hoy lo prioritario es tener papel higiénico ya que se ha transformado en el máximo exponente del bienestar sanitario.

En algún momento compartimos lo que había. Hoy salimos corriendo a comprar y acumular lo que ni tan siquiera usaremos por miedo a la falta. Somos capaces de mostrar ira al ver a otro comprando algo que creo que me saca a mí. Soy capaz de pelear por algo que puedo suplir.

Antes se despedía a los muertos con dignidad por su decisión y destino. Hoy no soportamos que la muerte se lleve a alguien porque quizás nos confronta a nuestra propia muerte.

Tememos a los cambios, a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte porque la vivimos como una perdida y no como un pasaje o una trascendencia y eso nos aterra.

INTERROGANTES

¿Es miedo o temor? ¿Es real o figurado? ¿Quién es el enemigo? ¿Un virus? ¿El vecino? ¿El que usa el miedo para contagiarnos de su estado? o nuestros pensamientos que en lugar de ser ángeles guardianes son auténticos villanos esperando para contagiarnos.

¿Contagiarnos de qué? De miedo.

La vida está llena de momentos espectaculares, pero también hay instantes en los que el cambio se impone, nos guste o no. Este es uno de ellos y no podemos escapar por mucho que lo intentemos.

Negar el miedo es contraproducente porque sólo se intensifica. Negamos el miedo por miedo a sentir, porque nos incomoda, porque nos muestra cuan débiles somos o cuan humanos somos.

Si queremos vivir lo inevitable de este periodo podemos comenzar por reconocer cómo nos encontramos. Nos tendremos que dar permiso para sentir, aceptar las fortalezas y las debilidades, mostrar la vulnerabilidad y acogerla, aceptar lo que no podemos cambiar, soltar lo que queremos controlar, desapegarnos de los resultados esperados porque hoy más que nunca sabemos que no podemos intervenir en nada que no sea sostenido por algo más grande que nuestra propia voluntad.

Quizás algún día sepamos para qué nos ha tocado vivir tan ocupados alrededor de un bicho invisible que lleva corona. ¿Y tú, qué miedos estás viviendo?", finaliza Wolder.

La licenciada Wolder creó el Instituto Ángeles Wolder es un centro especializado en descodificación biológica y terapia integrativa que tiene como objetivo contribuir al bienestar emocional de las personas. Con un método propio y más de 10 años experiencia formando y acompañando en el ámbito de la terapia, han formado a más de 2 mil alumnos y atendido a más de mil consultantes en España, Argentina y México. La sede del centro se encuentra en Barcelona y están presentes también en Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile.

