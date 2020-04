¿Cómo pasar exitosamente este tiempo de cuarentena?

Mazatlán, Sin.- Las personas han tomado distintas actitudes respecto a la actual cuarentena que está viviendo la humanidad por la pandemia del Covid 19.

Unos aún siguen escépticos, otros se están adaptando al encierro voluntario, y unos más están realmente estresados, pensando que la muerte los acecha.

Por tan sensible tema El Sol de Mazatlán entrevistó virtualmente a la Psicóloga Educativa, Samantha Medina, quien nos despejó varias dudas y dio algunas prácticas sugerencias para salir adelante de esta situación.

Aprovecha tu tiempo para limpiar tu casa en forma. Foto: Cortesía│ Pixabay

¿Cómo puede afectar psicológica mente la situación actual de cuarentena a las personas?

"La gente puede caer en el desánimo, la tristeza, la frustración; no es fácil detener de un jalón la rutina del día a día. Considero que pueden llegar a detonarse cuadros depresivos y algunos de tipo Obsesivo-Compulsivo, ya que el exceso higiene se está volviendo parte de la realidad y para muchos es complicado encontrar un punto intermedio", opina la experta.

¿Cuál es la mejor manera de sobrellevar esta situación?

"Buscar ocuparnos en quehaceres domésticos que por la rutina laboral no ejecutamos: limpiar hasta el último rincón de nuestro hogar, hacer depuración en el armario, aprender a tocar algún instrumento musical, si ya lo sabes, practicarlo, al igual que algunas manualidades como bordar, tejer, remendar aquella prenda que tenías arrumbada porque ese pequeño desperfecto, hacernos tratamientos faciales, capilares, ejercicio, en realidad hay tantas cosas que hacer en casa, acomodar ese trinchador o bufetera, deshacernos de loza o cazuelas que no usamos con frecuencia. Leer un buen libro, jugar juegos de mesa en familia, en fin, interminable son las sugerencias. Es momento de practicar tu fe cualquiera que sea, hacer oración, meditar, etcétera".





Llama a tu amigo más optimista. Foto: Cortesía│ Pixabay

ADIÓS AL STRESS

Hay personas que realmente se sienten alarmada, que piensan que morirán...

"Por eso es importante informarnos de fuentes serias y profesionales es lo ideal. Ignorar fuentes alarmistas y entender que no moriremos, pero si no nos alimentamos correctamente, sino nos ejercitamos y reforzamos nuestro sistema inmunológico, obviamente estaremos más vulnerables, pero, no hay que olvidar jamás, que el stress nos debilita el sistema inmune y podemos también con ello contribuir a esa vulnerabilidad ya mencionada".

¿Qúe sugerencias les puedes dar para tranquilizarse?

"Existen algunos profesionales de la salud mental que están ofreciendo sus servicios por videollamadas, puede ser una buena opción (siempre y cuando te sientas cómodo con esta modalidad) , platicar por teléfono con personas, amigos que te aporten buenas noticias, que compartan positivismo, evita las cosas negativas. Nunca olvidar que hay cosas que no está en nuestras manos solucionar y nunca olvidar que esto no es a nivel local o nacional, sino a nivel mundial".

¿Qué hacer para luchar con el stress que esto les ocasiona?

"Es momento de ver las películas y series que nunca puedes ver".

Haz ejercicio en casa. Foto: Cortesía│ Pixabay

SAMANTHA MEDINA SOTO

Psicóloga Educativa

Calle Jesús González Ortega 741 Int. 1

Altos Esquina con Calle Principal

Colonia Casa Blanca

Teléfono: 92 20 794

Celular: 66 91 17 97 72

Facebook: Psic Samantha Medina

samanthaian@hotmail.com













