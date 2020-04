La educación a distancia en estos tiempos de coronavirus

Mazatlán, Sin. Por la actual situación de cuarentena mundial, los chicos no están asistiendo a clases a las aulas, es por ello que los colegios han optado por educar a distancia y mantener los sueldos de los colaboradores educativos.

Los profesores se están apoyando de los medios electrónicos y entregaron a los padres de familia tarea para que los alumnos realicen durante este tiempo en casa.

Algunos padres de familia se han quejado de que se les ha dado más trabajo que cuando están en clases presenciales.

Hay que valorar la tecnología que se tiene en el presente. Desde hace varios años, las universidades están proporcionando licenciaturas en línea, la cuestión es que los jóvenes se adapten a esta nueva modalidad aplicada a esta contingencia por el Covid 19.

PLATAFORMAS INSTITUCIONALES

"En el caso de algunos colegios utilizan en Google Class y en otros que sí cuentan con plataformas institucionales como SOFIAXT y SERVOESCOLAR.

En SERVOESCOLAR, cada maestro abrió un grupo con los papás que conforman su grado y grupo y ponen el plan de trabajo diario. Tiene para adjuntar videos, para adjuntar fotografías. Los papás toman fotos, las mandan y se revisa. La clase se da de manera virtual, esta plataforma es para matemáticas. Cada niño entra a la plataforma con su usuario y contraseña y realiza las actividades, los ejercicios que les dejan las maestras.

Si bien es cierto, los alumnos no están yendo a la escuela, pero el personal docente está siempre trabajando. El horario de la primera semana fue de las 8:00 horas a las 2 de la tarde, pero viendo que los padres de familia trabajan y que están haciendo un esfuerzo, y si te mandan la actividad el maestro la revisa. Entonces, es un trabajo para los maestros de todo el día.

En mi caso, con la primaria pública tengo un grupo de difusión y les mando la actividad de la clase del día y trabajo con la plataforma El Cofre de Mexicanos Primero Sinaloa, con la Televisión Educativa y con Ediciones Montenegro porque los niños llevan esa guía", comparte el profesor Óscar Tiznado González.

EL TEMA ECONÓMICO, CONSECUENCIA DE LA ACTUAIDAD POR EL COVID 19

PROFECO

"En el caso de escuelas particulares, hay un documento que salió el miércoles 1 de abril, donde se invita a la población, a los padres de familia que tienen hijos en escuelas particulares de cualquier grado a que sigan con el pago de las colegiaturas.

Puesto que las escuelas particulares no tienen subsidio absolutamente de nada y el edificio necesita mantenimiento, luz, agua, teléfono, Internet, nómina, puestos. Hasta ahora no hay ningún paquete, ningún programa que diga, escuelas no paguen esto, y las exigencias están que son el salario, la quincena del maestro se debe cubrir. Entonces si el padre de familia no paga qué se puede hacer".













