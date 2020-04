Samuel Parra comparte con el público 'No somos Islas'

Mazatlán, Sin. Una Antología con participación de escritores internacionales que plasman su sentir sobre la actual situación vivida a nivel mundial por el Coronavirus es 'No somos Islas', iniciativa del escritor mazatleco Samuel Parra, quien en entrevista exclusiva con El Sol de Mazatlán nos comparte en qué consiste el proyecto literario.

"'La Antología es basada en el poema de John Donne, donde el afirma que no puede haber una persona ajena a su realidad o a su vida, sin que esté en interacción con alguien más", comparte Parra.

"Ningún hombre es una isla entera por sí mismo", quiere decir que necesitamos el uno del otro. Esta antología está creando puentes internacionales, donde somos una llave para terminar con la claustrofobia que está generando el encierro.

La Antología reúne trabajo de cuento, de poesía de ensayo y narrativa".

Cabe destacar que Samuel Parra escribió un relato erótico para este trabajo titulado 'La Mamporrera".

DISPONIBILIDAD

La próxima semana, la antología 'No somos islas' estará disponible para descargarse a través de la plataforma Slideshare.

También será compartida a través de Pdfs.





100% GRATIS

"Este trabajo es 100 por ciento gratuito no tiene un costo.

Respetando la confianza de las personas que participan, a quienes se les dijo que es una publicación sin fines de lucro, el único objetivo es expresar lo que para nosotros a causado este fenómeno mundial, ya sea en ficción, ya sea un relato donde prevalezca la realidad o una crónica con los acontecimientos vividos".

EL EJEMPLO

Muchos autores señalan lo sucedido con la obra de Albert Camus, ‘La Peste', que es algo similar a lo que estamos viviendo.

Las personas en un principio no creían que ver ratas muriendo en la calle era un problema para la gente hasta el punto en que empiezan a morir personas. Aquí sucede lo mismo, donde a nivel estatal, el Gobierno y la ciudadanía no pueden poner alto a que la gente no salga de su casa, porque desconocemos el nivel del problema que está causando esto", finaliza el talentoso escritor Samuel Parra.













