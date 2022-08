Vanguardia en Libertad | La diferencia de dos mundos

El medio del modelaje no solo se trata de caminar por largos desfiles de moda con atuendos exóticos, caras serias y maquillajes raros, en este medio existen dos mundos totalmente diferentes.

Además del título de esta columna, la vanguarda se trata de este mundo del modelaje donde los diseñadores exponen sus ideas tan abstractas, es por lo que vemos caminar con atuendos extraños, que las caras de los modelos son serías y frías, donde en algunas veces crees que están enojados, pero en realidad no es así, es solamente el concepto de la esencia, aquí en comparación con otros lados, no hay ninguna competencia, solo aceptas la ropa que te dieron para que la uses y la modeles, y listo, ya te desocupaste.

El otro lado del mundo, son los certámenes, donde ahí tendrás que ser un ángel, todo el día sonriendo y tratando de ser esa mujer perfecta; perfecta para hablar, pensar, caminar y saludar; además de que en este medio hay competencia para ser la mujer más hermosa del universo, donde tienes que exponer en una mesa con jurado y frente a miles de personas que puedes ser la portavoz de tu comunidad o de tu país en el extranjero, obviamente dejando de lado los nervios y la ansiedad, tratando de enfocarte en las preguntas que te están haciendo sobre cultura en general, porque claro, no solo tienes que estar bonita también debes de tener un poco de cerebro.

Siendo el último mundo uno de los más desgastantes tanto físicos como emocionales; dado el caso de vanguardia, sí necesitas de un cuerpo trabajado y una mente trabajada para tener la seguridad y la confianza para recorrer la pasarela con todos esos ojos y comentarios en ti, pero la diferencia entre los certámenes que se meten en tu criterio, critican tu forma de pensar si das tu opinión y no es la misma que la del señor divorciado con dos hijos de diferente mujer, no aceptan a una mujer independiente, que razone y ponga límites, ese es el principal problema.

Sin embargo, es necesario aclarar que no todo es negativo en este ámbito, como todo ha evolucionado, los certámenes ya forman parte de esto, antes se buscaba a alguien que solo fuera bonita y que tuviera un buen cuerpo, ahora, son más exigentes con la persona que vana escoger porque tiene que ser un ejemplo para toda su comunidad, tanto es esto que hay algunas franquicias de concursos que como requisito es presentar un proyecto social, y no solo se trata de ayudar a niños en la calle o alimentar a los ancianos del asilo, sino de una idea que pueda ser palpable, que se logre medir y con ello que se pueda obtener resultados a corto, mediano y largo plazo, eso sí está difícil, ¿no?

Y tal es el ejemplo de la actual mujer más hermosa del mundo, no estoy muy segura si la ubiquen pero se trata de la representante de India, Harnaaz Sandhu quien se coronó en la edición número 71 del certamen con tan solo 22 años, ella ha sido brutalmente criticada desde que logró obtener la corona, justamente por la misma razón, de alguna u otra forma, físicamente no es como nosotros nos imaginamos o nos han hecho creer acerca de estar en un certamen pero, lo que sí es cierto es que tiene la mente para conquistar el mundo, si ella quiere, con esa forma de pensar y con tanta escuela, es una digna representante de la franquicia, que por cierto, son tantos los

reclamos que Miss Universo tuvo que defenderla por tanto acoso, ¿y ustedes alguna vez habían sido testigos de eso? No, pues yo tampoco; ha sido una de las primeras veces que he visto que dan la cara por su representante porque normalmente se quedan callados y aquí nadie vio nada, pero no pasó así y eso solo me demuestra que sí están avanzando. Y tu, ¿en cuál de los dos medios estuvieras?





