Vanguardia en Libertad | Sororidad

Esta lucha constante por defender los derechos de las mujeres no se disipa, al contrario, aumenta, y aún más cuando las propias mujeres adoptan los conceptos y los aplican en su vida diaria, incluso, cuando hacen parte a otras mujeres y que ese grupo vaya incrementando.

La evolución de la mujer ha tomado más fuerza en los últimos años, los avances han sido significativos y aunque todavía no se termina con todo lo que se tiene que hacer, todos somos testigos de lo que se ha avanzado.

Sin embargo, cualquier mujer puede recordar cómo se vivían los tiempos de antes, cuando entre nosotras mismas había ataques, criticamos, y no dejaban que una mujer brillara por una misma. Y es que, si lo analizamos, no llegamos a la idea de cómo es que todavía ocurre, por qué todas teníamos ese chip insertado en el cerebro que no nos dejaba aceptar el brillo de alguien más, y peor si era de otra mujer.

Pero bueno, lo importante aquí es que ya nadie tiene el mismo criterio de antes, tanto la influencia de las nuevas generaciones como el cambio de ideología entre géneros, además de que ya no existen temas tabús como antiguamente lo eran, la evolución que ha tomado este nuevo mundo ha hecho que muchos de nosotros sentemos cabeza y que recapacitemos en muchos sentidos.

Ahora bien, la sororidad es un concepto que ha tomado presencia, a partir del 2016, en España y actualmente es uno de los conceptos más representativos del movimiento feminista.

La palabra “sororidad” se refiere a la hermandad o solidaridad entre las mujeres, es ese apoyo entre nosotras mismas en las que no nos dejamos solas ante ninguna situación. Por supuesto que existen diferentes conceptos que pueden sonar muy parecidos, sin embargo, son temas muy diferentes; por ejemplo, la solidaridad es el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos en cualquier cosa en general.

Por su parte”fraternidad” se refiere a la solidaridad entre hombres, es por esta la diferencia entre “sor” es hermana y “fraternidad” que significa hermano.

No estoy segura si alguna, si alguna vez vieron por redes sociales se viralizó una entrevista de María Félix, quien tú y yo sabemos quién fue “La Doña” donde hablaba de ese futuro sobre el poderío de las mujeres, ella lo mencionó como “la revancha de las mujeres” y aprovechó para dar consejos sobre cómo desarrollarse, estudiar, que nos informemos.

En fin, esto apenas comienza y así como se exponen nuevos conceptos en esta lucha, vendrán más y más hasta que todo tenga más sentido y se encuentre la equidad, igualdad que se necesita.

Pero bueno, ¿ustedes qué opinan se unen a este nuevo movimiento o prefieren quedarse neutrales?

