Vanguardia en Libertad | Lo nuevo en verano 2023

Si me preguntan mi temporada favorita del año es primavera-verano, disfruto mucho de vestirme tan fresca y práctica, combinar los colores, texturas; y no es que no se pueda hacer en otra época del año, pero por el calor lo que buscas es no batallar. Entonces aquí aplica perfectamente menos es más, mi dicho favorito también.

En el maquillaje se busca que tu rostro se vea fresco e hidratado, con sombras de colores, y por supuesto el gloss no puede faltar.

El cabello ya está por el mismo lado, ya sea suelto o agarrado, lo que no quieres es que el sol o el viento te arruine el peinado, además, por el sudor, evitarás traerlo en la cara.

Ahora bien, en redes he visto muchas prendas que serán la clave para que podamos salir cómodas y modernas sin la necesidad de sufrir en el momento.

¿Lentejuelas en verano?

¡Y aunque usted no lo crea! Yo sigo sin creérmelo, real; en qué momento íbamos a pensar que se utilizarían las lentejuelas de día, pero bueno, al parecer la clave para que no falles en el intento es que en la tela se vea impalpable, la textura de la prenda será más discreta, no como las que son para la noche, que en ese caso es para resaltar entre la multitud y la combinación entre lo oscuro de la noche y lo brilloso del vestido, eso es lo que se vuelve el favorito de usar para una salida de antro o bar.

Adornos con rosas

Desde el instante en el que Zendaya apareció en la alfombra de los SAG Awards con ese vestido rosa tapizado con rosas de la parte de abajo, pensamos que se haría tendencia y no solo por cómo lo lució, sino por el diseño tan vanguardista, y no dejando de lado que las rosas son un adorno perfecto para cualquier ocasión.

Texturas parecidas a la naturaleza

Como siempre pasa, tanto en invierno como en los días calurosos, hay texturas que se utilizan, son similares a la temporada, tanto en el frío como en el calor, porque queramos o no tiene mucha relevancia, porque por supuesto tenemos que vestir a cómo se encuentra la época y lograr sobrevivir a lo que se necesite.

En esta ocasión, veremos los colores tierra, neutros o también muy coloridos, como el verde, rosa, amarillo, por mencionar algunos.

Y de la mano de la ropa colorida, los vestidos largos también tendrán su parte protagónica, viéndolos como una prenda formal o casual (depende de cuál sea tu intención) por lo que se considera una prenda muy divertida, y muy versátil porque puedes combinarla a lo que necesites o te funcione.

Por supuesto que estas opciones son mis favoritas, hay un mundo más de tendencias, pero estas son las que sí o sí las tengo que usar para checar si las amo o las odio, creo que a la que más le temo es a las lentejuelas, es algo muy diferente a mi generación pero bueno, el que no arriesga no gana.

¿Para ti cuál es tu favorita?





