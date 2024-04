“No les tenemos miedo”: universitarios de Texas y California se enfrentan a policías durante protestas

Al grito de “no les tenemos miedo”, cientos de estudiantes de las universidades de Texas y del sur de California se enfrentaron este miércoles con los elementos policiacos cuando fueron dispersados violentamente en una nueva jornada de manifestaciones propalestinas que han provocado una tensión política en Estados Unidos.

En la Universidad del Sur de California se vivió un enfrentamiento cuando la Policía intentó derribar el campamento en apoyo de Gaza y los estudiantes pusieron resistencia, lo que derivó en numerosas detenciones.

Las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y del apoyo del gobierno de Joe Biden a Israel estallaron hace semanas. Foto: AFP

Police clashed with pro-Palestinian protesters at the University of Southern California, who chanted 'Free Palestine' as they marched and carried tents on campus pic.twitter.com/yqMcegp2BG — Reuters (@Reuters) April 24, 2024 BREAKING| Police violently arrest pro-Palestine protesters at the University of Southern California.



Credit: @JWheelertv pic.twitter.com/BBh8DAQ6hP — Quds News Network (@QudsNen) April 24, 2024

Mientras en la Universidad de Texas, en Austin, se registró la misma situación con el saldo de al menos 20 detenidos, después de que policías a caballo y con indumentaria antimotines dispersaron a estudiantes que se manifestaban pacíficamente.

Al menos 17 de los estudiantes propalestinos fueron detenidos por los policías, según informó el medio local The Texas Tribune, mientras que el Austin American-Statesman informó de 20 arrestos.

La respuesta de las autoridades estatales del estado conservador ha sido de las más contundentes entre las protestas estudiantiles que estallaron en EU contra la guerra que Israel libra en Gaza y que tienen su epicentro en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

En la Universidad de Texas se reportan al menos 20 detenciones. Foto: Getty Images vía AFP

Cerca de 200 estudiantes estaban concentrados en el campus de la Universidad de Texas en la capital estatal cuando unos 50 policías aparecieron para ordenar a los manifestantes que se dispersaran.

Happening now at the University of Texas in Austin:



Peaceful students are chanting “You don’t scare us” and “Free, free Palestine” in the face of militarized state troopers.pic.twitter.com/XIigwFYvQd — sarah (@sahouraxo) April 24, 2024 UT Austin right now. Protesters and DPS in a standoff on the main drag of campus pic.twitter.com/OipxvXDbWC — Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024

Las detenciones siguieron bajo el pretexto de que estaban ocupando la zona ilegalmente. Foto: Getty Images vía AFP

Varios de los policías iban a caballo, otros fuertemente armados y la mayoría con uniformes antimotines para dispersar a los estudiantes que habían protagonizado una protesta pacífica.

La protesta se transformó en un mitin en la zona central del campus, pero las detenciones siguieron bajo el pretexto de que estaban ocupando la zona ilegalmente. Algunos de los detenidos fueron trasladados a la cárcel de condado de Travis.

Unos 50 policías, a caballo y otros antimotines, aparecieron para ordenar a los jóvenes que se dispersaran. Foto: Getty Images vía AFP

La universidad envió una alerta a toda su comunidad pidiendo que evitaran la zona.

Las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y del apoyo del Gobierno de Joe Biden a Israel estallaron hace semanas en la Universidad de Columbia y se están extendiendo por los campus de todo el país.

La policía estatal montada y antidisturbios vigila a los universitarios tras las detenciones. Foto: Getty Images vía AFP

Estas protestas están copando el panorama mediático y político en Estados Unidos con los republicanos y una parte importante de los demócratas condenando las manifestaciones y acusando a los estudiantes de antisemitismo e incluso de apoyar a Hamas.

Los estudiantes acudieron a la convocatoria del denominado comité de solidaridad con Palestina. Foto: Getty Images vía AFP