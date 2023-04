Vanguardia en Libertad | Segundas oportunidades

En la vida nos encontramos con situaciones que no están a nuestro alcance, momentos en los que por alguna extraña razón no podemos controlar, por lo que aquí entrarían las segundas oportunidades hablando de una manera en general, en la pareja, amigos, trabajo e incluso con nuestra propia familia.

Por discusiones, malos entendidos, por circunstancias que no se hayan hecho con la intención de que ocurriera algo negativo, pero al final todo sucedió.

Y aquí la pregunta del millón es, ¿tú darías segundas oportunidades? Por supuesto que cada situación es diferente, porque queramos o no también se debe de tomar en cuenta el contexto, sí es algo muy importante.

Amistades

Los vínculos que formamos con las personas son fundamentales para desarrollarnos como individuos que viven en una sociedad, sin embargo, a veces no es tan sencillo lograrlo cuando existen discusiones, malos entendidos, o no haya una buena relación, e incluso que no haya respeto por alguna de las dos partes, es algo mutuo.

Con las amistades, se debería de disfrutar más la vida, son esas personas que tú escoges para llevarlas contigo por un tiempo o por toda la vida.

Lo negativo es que, ¿ustedes le darían una segunda oportunidad a un amigo? Y sostengo, cada relación sea con quien sea, tiene su propia historia y por consiguiente la forma de sobrellevar todo, pero, qué tipo de cosas podrías dejar pasar para continuar con una amistad.

Sentimental

Y aquí viene la parte interesante, la parte donde algunas personas están de acuerdo y para otras es una ofensa total, el darle segundas oportunidades a tu pareja, ¿es correcto? Y no solo vamos a enfocarnos en las infidelidades porque definitivamente, cada cabeza es un mundo y no estamos para decirle a cada quien qué hacer con sus decisiones, cada persona debe de ser responsable de eso.

Pero, personalmente, creo que no se deben de dar una segunda oportunidad si fue una infidelidad, (bueno, yo no lo hiciera) y esto por sencillas razones; la primera, la pareja con la que estés debe de tener toda tu confianza, lo que significa que la otra persona lo sabe de antemano y si de verdad te quiere y te respeta, va a continuar con esa actitud, esté o no contigo, porque también eso es lo relevante, que te respete cuando tampoco estén juntos.

Otra razón es porque seamos sinceros, en cualquier momento volverá a ocurrir, si ya perdonaste una infidelidad, no le será difícil volverlo a hacer, justo porque no pasó nada y todos siguieron felices para siempre.





Ahora bien, el dar una segunda oportunidad está bien, depende de la situación y depende también de qué tipo de pareja tengas, porque eso también es importante, en el sentido de hacer una recopilación de las cosas buenas y cosas malas, ponerlas en la balanza y con base a eso, tomar la decisión.

Sin embargo, si vas por la vida con tu pareja, dejando pasar todo solo por ese apego emocional, déjame decirte que estamos mal, no es para que te dejes de lado y sigas satisfaciendo a otras personas, lo más importante aquí también es el aprender a soltar, y bueno, esa es historia de otro contar.

¿Y para ti, crees que sea bueno dar una segunda oportunidad?





