Vanguardia en Libertad | Amar sano

Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por una relación amorosa que nos enseña a cómo no se debería de ser o de tratar a otra persona, es ese amor donde aprendes lo que te gusta y lo que no.

Y claro que no es porque los dos en la relación sean personas malas, simplemente que sus formas de pensar, sus ideas o sus perspectivas son diferentes, donde cada uno tiene su propia vivencia, por lo que hace que se comporten de cierta forma.

El tener una “relación sana” se ha convertido para todos en un verdadero reto, porque existen algunas acciones que se normalizan sin que se acepten como algo positivo, e incluso, por comentarios, suelen verse como si fuera algo muy normal.

Vamos a poner de ejemplo cuando escuchas en tu grupo de amigas que le revisa el celular a su pareja, ¿en lo personal, te parece que es correcto?, si me preguntan a mí, yo no lo he hecho y creo que no lo haría por una muy sencilla razón. Si no le tienes confianza y tu pareja no te tiene confianza a ti, ¿qué hacen juntos?, y lo admito suena muy fuerte, pero hay que pensarlo y razonarlo muy bien con la cabeza fría.

Vivimos en una era donde nadie quiere perder el tiempo con nada, entonces, si tú crees que tu pareja habla con alguien más, creo que se debería de preguntar, jamás te quedes con las ganas de decir algo que piensas o sientes a tu pareja, él o ella tiene que escucharte y comprenderte, si no es así; pues es muy sencillo: gracias y bienvenido el siguiente.

Pero bueno, me estoy desviando del tema, afirmó que todos pasamos por esa relación donde entiendes y conoces lo que está bien y no en una relación, en el sentido de que todos pasamos por una pareja “tóxica”, ahora bien, cómo debemos de comportarnos cuando dejas esa relación pesada y logras estar con alguien que te hace querer amar sano.

Nadie habla de lo difícil que es pasar a una relación sana después de haber estado con alguien “tóxico”, porque llega a ser muy frustrante en el sentido de, tu mente te dice ciertas cosas, pero la persona te demuestra que no es igual. Entonces aquí el problema entra cuando necesitas sacarte el chip que tú tenías con la otra pareja para darle entrada a lo que siempre has querido con alguien, y eso es muy complicado.

Por supuesto que todas las relaciones son diferentes y por ningún motivo se tiene que comparar, pero ciertas veces es un poco conflictivo no comparar.

Ahora, personalmente creo que además de la confianza entre parejas, otro factor importante para que la relación funcione es la comunicación, porque aunque no lo creas, ninguno de los dos es adivino, entonces cómo van a avanzar si no se comunican.

Lo importante es formar poco a poco esa relación sana, construirla, a base de respeto y confianza, no crean que aparece de la noche a la mañana.

Está claro que habrá momentos alegres, pero también habrá momentos de seriedad, donde tendrán que plantear y dejar las cosas sobre la mesa, porque ninguno de los dos está para perder el tiempo.

Se trata de que no solo se vean bonitos juntos, sino que evolucionan como personas y como compañeros. Ahora respondan a la pregunta, ¿Ustedes aceptan el reto de construir una relación sana?

