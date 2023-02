Vanguardia en Libertad | Amor Propio

Se ha hecho público y muy conocido, esto del amor propio, lo que significa, cómo fortalecerlo, normalizar e incluso, darle un toque más romántico. En pleno 2023, somos testigos de cómo ha evolucionado este autocuidado que cualquier persona debe de tener consigo mismo.

En las plataformas digitales nos exponen que cada persona crea su propio mundo, de la mano con el ejercicio, skincare, el pasar tiempo a solas, cuidar de ti con diferentes maneras, y actividades que te aporten satisfacción, como aceptar una salida con amigas, acariciar a tu mascota, salir sola al cine o a comer, por mencionar algunos.

Sin embargo, hay algo que me causa (no conflicto) pero si me causa algo, es este nuevo concepto que ha agarrado forma en redes, como convertirte en esa chica, o tal vez lo ubiquen como “Be That Girl”.

Pero bueno, no es más que esta chica influencer que intenta exponer su vida con rutinas más o menos estéticas que animan a las demás seguidoras a ser la mejor versión de sí mismas, con la intención de llevar la vida que siempre han deseado.

Por ejemplo, el levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio (puede ser en tu propia casa o ir a un gimnasio, después hacer tu rutina de skincare con los mejores productos del mercado, cuando termines, te preparas un desayuno rico y digno de muchas fotos en tu feed de Instagram, como el famoso “avocado toast” con el jugo verde (muy importante para evitar inflamación en el estómago) y después te haces el mejor outfit que tengas en tu guardarropa, un look monocromático, con unas sandalias de tacón cuadrado cerrado, una gabardina muy cool de Zara, tu cabello secado con el famosísimo cepillo Revlon, que el makeup no sea tan cargado, con un clean look es suficiente.

Hombres

Aunque ustedes no lo crean, los hombres también son una parte importante en este tema, no porque ellos tengan el mismo concepto que las mujeres, porque nosotras todo romantizamos, en los chicos no existe el “Be that Boy” o si lo existe, ilumíname; pero, a lo que voy es que con ellos se ha dejado de lado esta perspectiva de que los hombres no se cuidan, eso de que no eres hombre si tienes un jabón específico para el rostro.

Creo que hasta cierto punto ellos han avanzado, el esmerarse por verse bien, varoniles, sin perder la esencia, eso es un punto bueno para aquellos que lo hacen, ejercitarse, superarse, cuidar su cara y cuerpo, habla muy bien de cada persona.

Ahora bien, regresando a esas rutinas tan estéticas en donde las personas que lo ven creen que es lo más perfecto posible, donde no dejan entrar energías positivas y todo es “dejar fluir”, ¿ustedes han visto las rutinas? En mis reels sugeridos es lo único que me aparece, pero, yo tengo mi propia rutina y aunque no es la más perfecta, creo que es la que más me favorece. Todos y todas tenemos rutinas diferentes, hay algunas personas que pueden hacer ejercicio en la mañana, otras por la tarde e incluso hay algunas que hasta la noche, y no está mal, recuerda que cada quien tiene su propio estilo de vida y todo es respetable y aceptable.

Recuerda crear tu propia rutina, con base en tus necesidades y actividades. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál es tu rutina?





