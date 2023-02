Vanguardia en libertad | Grammys 65

La 65 edición de los premios más importantes de la música donde reconocieron a la excelencia en grabaciones, composiciones y por supuesto a la cereza del pastel, a los artistas.

Cuando hablamos de premiaciones lo único en lo que se me viene a la mente son los momentos épicos que pueden suceder, memes e icónicos vestidos de gala, donde obvio lo más importante son los vestidos de gala.

Bueno si ustedes como yo estuvieron al pendiente de los y las artistas que desfilaron por la alfombra roja se habrán sorprendido y decepcionado con los looks que nos presentaron. De primera mano, miré a Cardi B quien siempre llega luciéndose con mucha extravagancia, como debe de ser, esa noche lució un diseño de Guarav Gupta de su colección de alta costura primavera verano-2023, un poderoso vestido color azul rey que definitivamente la hizo brillar pues no por nada fue la más aplaudida de la noche.

Continuando con el mismo color, fue Taylor Swift quien también lució otro vestido color azul rey pero, en esta ocasión lució un look de dos piezas brillante de Roberto Cavalli, que bueno, ya que tocamos el tema, díganme que vieron el video viral de Taylor bailando al ritmo de más ni menos que Bad Bunny, tengo que aceptar que Swift sabe mover las caderas, y no conforme con ello se tomaron una foto juntos, donde por supuesto llovieron los comentarios de alguna colaboración y los dos bandos estaban emocionados aunque algunos otros miembros dijeron “no gracias”.

Cambiando de tema a algo más varonil, siento y creo que la mayoría de las fashionistas estaban ansiosas por ver al poderoso Harry Styles pues siempre sabe qué ponerse en cualquier ocasión y en el sentido de que no es algo básico, aburrido, algo clásico en lo que estás 100 por ciento seguro de que no vas a fallar, al contrario, siempre se arriesga, apuesta y gana, ya sea en sus conciertos, presentaciones, a donde sea que vaya siempre es y será el centro de atención de la manera más original.

Y por cierto, Harry ganó el Grammy a Mejor Canción con As It Was, y algo que me llamó la atención de eso es que recordé los comienzos en la música de Harry, con One Direction, en la panadería donde trabajaba y es sorprendente.

Y por supuesto, a la que no podemos dejar de lado es a la inmensa Queen Bey, donde esa noche en Los Ángeles hizo historia tras ganar 32 Grammys por ser la persona más premiada de la historia, yo sigo sin creerlo. Pero bueno, qué les voy a decir yo sobre Beyonce que no sepan ustedes.

Y para finalizar, la pareja que más miré en redes fueron definitivamente JLO y Ben Affleck quienes protagonizaron, por un lado, momentos incómodos y por el otro momentos de mucho amor y romanticismo. Aunque bueno, el rostro de Ben lo único que expresaba era “que aburrido ya me quiero ir de aquí” lo cual es extraño pero bueno, uno nunca sabe qué pasó antes.

Por su parte, Jennifer lució un increíble y majestuoso diseño, muy firme a su estilo coqueto y fino; aunque ella no posara en la alfombra roja pudimos ser testigos de ese gran look.

En fin, cada quien tiene su favorito, ¿cuál fue el tuyo?





