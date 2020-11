Un órgano electoral ausente

Si algo es especialista la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), Karla Peraza, es en disimular que algo pasa, cuando todo pasa en cuanto a las campañas electorales que ya se encuentran en su apogeo, a poco más de tres semanas de que oficialmente ese Instituto publique la convocatoria que llama a los partidos al proceso electoral del próximo año.

Desde luego, Peraza nunca se ha pronunciado ni ayer ni hoy ni lo hará mañana en contra del tremendo proselitismo que ya traen varios aspirantes, y aquí, como lo comentamos en la anterior entrega de esta columna, no se salvan ni los honestos de Morena, que han echado a andar la maquinaria de la propaganda electoral para posicionarse en el ánimo electorero, o por lo menos crear la ilusión que a través de encuestas de dudosa prodecendia se encuentran en las nubes de las preferencias electorales.

¿Cómo se atrevería Peraza a levantar la voz y llamar a la mesura, cuando ella obedece a todos esos intereses políticos que hoy en día buscan un cargo de elección popular? Es por eso que el órgano electoral en Sinaloa sencillamente se encuentra ausente, desdibujado, sin la fortaleza que se requiere para sacar una elección tan importante como la de 2021.

Esto no es algo dicho a la ligera, ya que los ciudadanos sabemos que en cada elección los problemas legales, dimes y diretes brotan por doquier, y si el árbitro electoral no se encuentra a la altura de una sociedad que cada vez está más despierta, ese organismo no será capaz de legitimar unas votaciones.

Desde luego, también, se espera que los contrapesos de los partidos jueguen el papel para que el análisis de la contienda no solamente quede en manos de un órgano electoral pusilánime, que hace como que no ve, para que la propaganda inunde todo el estado. Aquí ninguno se salva.

En fin, ya pronto se verá de qué lado político se encuentra Karla Peraza, cuando justifique a unos y conceda la fuerza de la ley a otros. Se verá al tiempo.

LA FOTO DE LA “UNIDAD”… Y LA DISCORDIA

El fin de semana se “dio la orden” de circular en redes esta fotografía en donde se ve a algunos de los connotados priistas de los que afirman saldrá el candidato del PRI a la gubernatura del estado y a otros puesto de elección popular.

Ni tarde ni perezosos, los mensajeros y testaferros del todavía moribundo dinosaurio empezaron a compartir la imagen en sus redes sociales, en donde aparece Rosa Elena Millán; Gloria Himelda Félix Niebla; Mario Zamora Gastélum; Pablo Moreno Cota; Aarón Irízar López; Carlos Gandarilla y Jorge Abel López Sánchez. Al centro de la fotografía aparece nada más y nada menos que el coordinador de estrategia, enviado por el CEN del PRI: Carlos Uriarte, quien buscará apaciguar las revueltas y ennegrecidas aguas del otrora partidazo de estado para sacar al elegido, ya se sabe, vía dedazo.

La foto empezó a circular con elogios como el siguiente: “Me agrada la foto, personalidades con mucho trabajo y presencia, garantía en cualquier situación”. Ya sabe usted cómo es la “clase política” en México, llena de lambisconería. Y así la foto fue llegando de perfil en perfil y de portal en portal.

Sin embargo lo que parecía una foto para demostrar la “unidad” de los priistas, se convirtió rápidamente en la fotografía de la discordia: Priistas, chairos, fifís, conservadores, chalineros y de todo tipo de fauna política, se han enfrascado desde ese día en dimes y diretes por esa fotografía que para muchos demuestra más de lo mismo.