Trópicos Subterráneos | Las horas vitales en las deshoras mortales

“Jerusalén. Un alto cargo de Hamas reiteró a última hora del sábado circunstancia" un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza que no incluya explícitamente el fin de la guerra. El dirigente, que habló bajo condición de anonimato, también afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "obstaculiza" los esfuerzos para alcanzar un acuerdo, debido a "intereses personales".

Si el grupo paramilitar atacante de Hamas y el Estado Sionista militar contraatacante han producido el terrorismo y el genocidio en la Franja de Gaza-Palestina-Medio Oriente, en Europa del Este, Rusia con la operación militar especial atacante y Ucrania con la reacción militar contraatacante han producido una guerra con crímenes de lesa humanidad, el ser humano y la condición humana están sujetos a los intereses personales y nacionales en que la solidaridad se ha transformado en la a-normalidad de seguir siendo la infravalorada vida y la valorada muerte de la metafísica en el capitalismo-consumismo de lujo y funeral en el mundo de arriba, en el cielo de en medio y en la tierra de abajo con los escenarios en que los complejos industriales militares y los complejos industriales humanos dibujan, pintan y atormentan con las tormentas de mierda, de lodo, y, de sangre en la estética del carpe diem y del horror vacui humano, animal y natural, que, en comparación en el país de las sombras espectrales-México, en el mundo de las sombras espectrales, a nadie y a alguien les pasa nada, porque “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, a excepción de alguien como el Estado-Obrador.

Los bienes y los malestares (de y en) el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, en sus “claroscuros” y sus “monstruos” con la multipolaridad de la geopolítica mundial diplomática, comercial, industrial, tecnológica, económica y militar, porque lo social humano es el humaniutilitarismo de lo sobrehumanamente inhumano, a reserva de la resiliencia, y no, de la resistencia, las veraces y las falsas banderas en la OTAN y en la ONU con la rampante Comunidad Internacional y los intereses personales, nacionales, transnacionales y supra-ego-nacionales de Biden-Putin-Jinping, siempre, que es más posible que imposible, nos regresamos y nos anticipamos al aquí y a la deshora de la hora vital y mortal en que nadie sale vivo de aquí, porque es “el fin”, “my only friend”, de la música en la vida con la música funeral, no sin antes un tormentoso orgasmo de mierda, lodo y sangre con las “elecciones globales a la sombra del neoliberalismo”, expresándose interrogativamente Joseph E. Stiglitz:

“En todo el mundo, el nacionalismo populista está en aumento, y a menudo guía al poder a líderes autoritarios. Y, sin embargo, se suponía que la ortodoxia neoliberal –reducción del tamaño del gobierno, recortes de impuestos, desregulación– que se afianzó hace unos 40 años en Occidente fortalecería la democracia, no la debilitaría. ¿Qué salió mal?”

Ahora, la hora a deshora, los gestos simbólicos y las sombras espectrales en el mundo de las sombras espectrales:

“Hasta el mes pasado, la guerra entre Irán e Israel se libró en gran medida en las sombras. Los iraníes decidieron sacarlo de las sombras, atacando abiertamente el territorio israelí directamente, desde suelo iraní, por primera vez en la historia de las Repúblicas Islámicas. Algunos observadores han argumentado que el ataque con drones y misiles de Irán el 13 de abril contra Israel fue un gesto simbólico. Sin embargo, dada la cantidad de drones y misiles disparados contra Israel y sus cargas útiles, Irán claramente tenía la intención de infligir daños graves”. -Dennis Ross y David Makovsky. En una proyección de atrás hacia adelante como en una sala de cine viendo una película de temor, terror y horror de Rusia con amor en Ucrania y de Israel con odio en Palestina, la de Israel-Irán no es el fin sino la saga a seguir donde uno esté sentado entre las sombras espectrales con los gestos simbólicos del fascismo-nazismo-sionismo-yihadismo en el mundo de las sombras espectrales con el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital en el carpe diem y el horror vacui de los huesos cardios en los corazones como en la memorias que son sobrehumanamente inhumanas, sean o no de permanencia voluntaria estar en la sala de espera con el drama de la serial tragedia que, las protestas estudiantiles, se tomen o no l@s selfie(s), no son los financiadores y los prestaservidores del genocidio palestino por Israel y USA-Occidente.

Entre el contexto social y el directo real, y no el editado digital, la Franja de Gaza es la víctima del victimario Estado Sionista de Israel; víctimas los judíos del nazismo alemán, los palestinos deben desaparecer, el desalojo de Al Jazeera, en Jerusalén, no fue por una invitación diplomática sino por un mandato autoritario y despojo-confiscación de las herramientas del trabajo técnico y comunicacional, mas no del informativo e investigación en la entraña de lo céntrico de Israel y lo periférico de la Franja de Gaza-Palestina. USA y Alemania y la Comunidad Internacional defienden el derecho a defenderse de Israel, “EE.UU. veta el intento palestino de lograr en la ONU reconocimiento como Estado”, porque no puede serlo y hacerlo hasta que pase por el genocidio, porque se está tratando en su solución final, en lo que y por lo tanto, también, se le está tratando de manera sobrehumana e inhumana con la geopolítica del contexto social de Biden e inhumano con lo directo real de Netanyahu, el mundo de arriba, el cielo de en medio y la tierra de abajo pueden seguir mirando o pueden seguir protestando como los estudiantes, esperando no defraudarlos con la gente y los demás, los otros y nosotros. De acuerdo o no, a la esclavicivilización, si nos dejamos llevar por el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, así como a las lecturas de la biblia y la historia, ¿la crucificción o la crucifixión?, la verdad, no es la primera víctima en la guerra, dependiendo si está en el contexto social y/o en lo directo real, pues la víctima nomás existe para que el victimario la desaparezca desde las murallas de Jericó a lo que falta en la frontera con Rafah, procurando no existan daños colaterales arrinconados entre la concentración y el exterminio con el genocidio: si recuerdas a los armenios, no te olvides de los palestinos.