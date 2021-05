Un mundo nos vigila

Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por la alianza Va por Sinaloa, confirmó que salió en un vuelo privado a la ciudad de Monterrey, por motivos personales, ante una situación de salud de un amigo, que por respeto a la familia omitió su nombre, y que lo acompañó otro amigo, pero lo que más le sorprendió es que se difundiera un video de su salida.

“Eso es lo que me llama la atención y que me da mucho gusto, es curioso, hay videos, gente siguiéndome. Luego lo más interesante, cuando nos bajamos del avión me venía acompañando a mí un compadre mío que es amigo mutuo, traía una mochila, le abrieron la mochila yo creo que pensaron que traíamos dinero”, expresó.

¿Quién le grabó? ¿Quién lo está siguiendo? Lo desconoce a ciencia cierta, pero lo atribuye al desespero de su más cercano contrincante, ya que las últimas encuestas lo ponen arriba de Rubén Rocha Moya, y que cada vez se separa más de él.

A la pregunta de si lo están vigilando, respondió: “Claro y sabes qué, qué bueno que me vigilen. Se van a dar cuenta de la actividad, de cómo se debe de hacer campaña viendo a los sinaloenses de frente y van a comparar el que se queda dormido y el que está trabajando”.

Para el abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD, el video pudo ser grabado por las autoridades del gobierno federal, ya que el aeropuerto es federal y para la revisión llegaron elementos de la Guardia Nacional.

“Es claro, vean lo que están haciendo en Nuevo León, andan desesperados porque saben que van a perder y mientras su candidato va a un evento y se queda dormido, ven que uno va, viene, sube. Si me da mucha risa porque me dice mi compadre, han de haber dicho va a Monterrey con los empresarios, va a llegar con un dineral. Nombre, amigo, cuando abren la mochila traíamos unos Pulparindos que nos llevamos para el camino, hasta dice que le dijeron: llévense los Pulparindos, están muy buenos”.

Sobre la visita que hará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la zona sur de Sinaloa, Mario Zamora aseguró que tiene confianza en que el mandatario no hará proselitismo a favor del morenista Rubén Rocha Moya, y que cumplirá la ley, en cuanto a la veda electoral, durante su estancia.

Y es que trascendió que AMLO estará en Sinaloa para supervisar los avances en los trabajos de la presa Santa María, en la que se espera anuncie más recursos por parte del gobierno federal.

“Todo mi respeto al presidente de todos los mexicanos. Yo sé que el Presidente debe cumplir lo que dice, él dice que es un demócrata, él dice que no va a participar en la elección porque no le compete, no le corresponde. Así que todo nuestro respeto al Presidente.

“Espero que le vaya muy bien aquí en Sinaloa, esperemos que venga y se comprometa a concluir la presa Santa María que tan importante es para todos los sinaloenses y espero que le vaya muy bien y que coma muy sabroso”, comentó antes de reunirse con empresarios afiliados a Coparmex, en Mazatlán.

Mario Zamora indicó que el Presidente debe cumplir la ley.

“Seguramente debe de ser un tema particular, no puede haber promoción del mismo y demás, así que yo le tengo toda la buena fe al Presidente, además debo decirlo y lo digo como es. Yo les puedo asegurar que si el presidente Andrés Manuel votara en Sinaloa votara por Mario Zamora, si de aquel lado están los mentirosos, los pillos, los rateros, los traidores, obviamente iba a votar por mí eso es obvio”, indicó.

Menosprecian turismo chartero

Como Alejandro Navarro Sañdaña, alcalde de Guanajuato, que en el 2018 dijo que prefería a los turistas que gastan dinero y no a los que visitan la ciudad y ya llevan su comida y se regresan ese mismo día, Martín Heredia, candidato a la presidencia de Mazatlán por Movimiento Ciudadano, anunció que entre sus propuestas de llegar a la presidencia está crear una oficina de promoción turística.

Dicha oficina dependerá totalmente del municipio, pero con todo el apoyo de las cámaras empresariales, ésto con la finalidad de "hacer de Mazatlán el lugar que se requiere".

Que al puerto venga gente con mayor ingreso económico, ya que el destino más bonito de México no se merece el turismo de más bajo nivel, enfatizó, es el tipo de turismo que está visitando la ciudad.

"Necesitamos levantar el nivel del ingreso percápita de nuestros visitantes, necesitamos que más gente con mayor ingreso venga a Mazatlán ,sino va a seguir destinado a tener las condiciones que tiene; el lugar más hermoso de México con el turismo de más bajo nivel y eso no puede ser", dijo.

Y otra propuesta para atraer a turistas de mayor nivel económico es hacer cada mes eventos grandes, algo como una Coachella, un festival de música que se lleva a cabo en Estados Unidos que reúne a lo mejor de los géneros musicales como rock alternativo, indie rock, pop, hip hop y electrónica, pero este sería con musica del regional mexicano, hasta presumió que ya se ha reunido con grandes exponentes de la banda sinaloense.

Siguiendo los pasos de Navarro Saldaña al rato otra de sus propuestas será entregar "visas" o "pasaportes" de turismo para que los visitantes tengan descuentos y promociones para sus portadores en hoteles, restaurantes, bares, comercios y más.