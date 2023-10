Observatorio Ciudadano | Un Cabildómetro, qué es y para que nos sirve

El año pasado el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., se sumó a RegidorMx, un proyecto que diseñaron los colegas del Plan Estratégico Juárez, organización ciudadana que promueve y defiende el derecho a la participación ciudadana desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora sabemos que RegidorMx está compuesto por dos herramientas: una para la evaluación de cabildos y sus comisiones; y otra para evaluar el trabajo efectivo de regidores y regidoras. Es decir, dos ejercicios que permiten conocer, de manera global, qué tan transparente y abierto a la participación ciudadana es un Cabildo.

Nos llamó la atención porque en Sinaloa ninguna organización de sociedad civil evalúa el trabajo de un Cabildo ni de sus regidores y regidoras. Lo primero que hicimos fue hacer alianza con Plan Estratégico Juárez, así supimos que ellos diseñaron la herramienta de evaluación para incidir y proponer mejoras al Cabildo de Juárez; además han tejido una Red en todo el país con más de 25 organizaciones ciudadanas que aplican estas herramientas de evaluación en 29 ayuntamientos y 16 estados. Todo un logro.

Ahora nosotros somos parte de esa Red, tenemos la metodología y estamos listos para evaluar por primea vez al Cabildo de Mazatlán, por ahí vamos a empezar, por el Cabildo y sus comisiones.

En nuestro caso tenemos un diagnóstico inicial, el primer semestre de este año hicimos una evaluación aplicando la metodología de Plan Estratégico Juárez, lo llamamos Reporte Cero, éste reveló que en Mazatlán tenemos un Cabildo poco transparente y sin mecanismo reales de participación ciudadana. La calificación global de ese diagnóstico inicial es de 16 puntos sobre 100. Muy bajo.

¿Qué vamos a evaluar?

En este caso, la evaluación lo haremos en alianza con regidores y regidoras de Mazatlán, en conjunto, incluso ya tenemos una agenda de trabajo común para los siguientes seis meses. El objetivo es que cada uno de los vacíos administrativos que identifiquemos se trabaje en colaboración para transformarlo en buena práctica de Gobierno y, poco a poco, integrar al Cabildo herramientas que transparenten su trabajo. Como organización buscamos colaborar para impulsar y transitar a un Gobierno más abierto y con participación ciudadana real y efectiva.

Para evaluar al Cabildo aplicaremos una metodología que consta de ocho indicadores específicos focalizados en los siguientes aspectos:

1. Si las sesiones son públicas

2. Calendario de sesiones público, así como los temas a tratar.

3. Que las convocatorias se publiquen con anticipación.

4. Orden del día público y completo.

5. Transmisión en tiempo real de las sesiones.

6. Si las actas generadas en cada sesión son públicas.

7. Si se registra el sentido de las votaciones de los regidores en las actas

8. Identificar mecanismos de participación ciudadana.

La evaluación se hará en el periodo octubre de 2023 a marzo de 2024, este primer diagnóstico semestral nos revelará qué cambios hacen falta para lograr más apertura y transparencia del Cabildo de Mazatlán. La tarea consistirá en impulsar que haya modificaciones en la normativa y que los criterios de evaluación se queden como una acción obligada del Gobierno y no en papel o en buenas intenciones, que se norme y se sancione si hay desacato. Actualmente el Cabildo apenas cumple con la transmisión de las sesiones y la publicación de actas.

En el caso de las Comisiones de Cabildo, integradas por regidores y regidoras, vamos a evaluar prácticamente los mismos puntos anteriores, la diferencia es que en las comisiones prácticamente no hay nada hecho: las sesiones no son públicas y tampoco se transmiten por ningún canal; no existe un calendario de temas públicos a tratar ni de sesiones; no se generan actas de evidencia de su trabajo y no existe ningún mecanismo de participación ciudadana. El reto aquí será mayor,

¿Para qué un Cabildómetro?

Ahora que tenemos más claro qué es un Cabildómetro, es importante que sepamos de su utilidad social. En este caso, los resultados que arrojen las evaluaciones nos permitirá identificar qué debemos proponer desde sociedad civil para mejorar. Por ejemplo, en coordinación con los regidores y regidoras, impulsaremos que las sesiones de Cabildo se transmitan en tiempo real por norma, ya que no es obligación, es una acción de transparencia proactiva del Ayuntamiento de Mazatlán; en el caso de las comisiones integradas por regidores y regidoras, también impulsaremos que sean lo más públicas posible, desde las convocatorias hasta los temas que deliberan, porque hoy eso es a puerta cerrada. Esta apertura nos permitirá seguir en vivo cómo toman las decisiones nuestras autoridades.