Observatorio Ciudadano | Mazatlán, ejemplo en agendas ciudadanas anticorrupción

Apenas el viernes pasado presentamos en Mazatlán los resultados de la Agenda Ciudadana Anticorrupción, un documento que diseñó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., y que el Gobierno municipal aceptó y se comprometió a cumplir; fue en noviembre de 2022 cuando el alcalde, Édgar Augusto González Zataráin, firmó esta Agenda que contiene 10 compromisos por la transparencia. El objetivo: Transparentar el gasto público, resultados de revisiones internas y el seguimiento abierto a los expedientes que involucran a servidores públicos por alguna mala práctica al interior del Ayuntamiento. De eso se trata.

Después de aquella firma el trabajo comenzó el primer día de enero de 2023 con un trabajo colaborativo: El equipo del Observatorio programó reuniones y en conjunto con la Coordinación de Transparencia del Gobierno municipal se integró una mesa de trabajo con representantes de todas las áreas del Ayuntamiento, luego se sumaron regidores, regidoras y del Instituto Municipal de Planeación. Así inició.

Los resultados que presentamos el viernes son resultado de lo que se puede lograr entre sociedad civil y Gobierno, eso sí, siempre que haya voluntad política, en este caso el alcalde dio luz verde, no la pensamos, arrancamos, pero esto no siempre ocurre, los políticos y los gobiernos en turno no abren las puertas tan fácilmente a las organizaciones de sociedad civil, esta vez pasó y entramos con todo.

Estos son los resultados, en resumen, de esos 10 compromisos gracias a la implementación de la Agenda Ciudadana Anticorrupción:

1. El Gobierno municipal comenzó a transmitir, por primera vez, las sesiones del Comité de Adquisiciones, habilitó un canal en YouTube donde transmite en vivo cómo se toman las decisiones en las compras públicas. Aquí las puedes seguir: Gobierno Municipal de Mazatlán - YouTube

2. Se abrieron canales de comunicación desde la Coordinación municipal de Transparencia y la oficina del alcalde para la ciudadanía y para organizaciones de sociedad civil, esto como una oportunidad de presentar propuestas o proyectos de utilidad social.

3. Los primeros días de cada mes, el Gobierno municipal publica las actas que se generaron del Comité de Adquisiciones, además comparte el soporte documental de cada acuerdo. Esta información la pueden verificar en la página Portal de Transparencia del Gobierno Municipal de Mazatlán (mazatlan.gob.mx)

4. El Órgano Interno de Control creó el primer Sistema Integral de Seguimiento de Denuncias Ciudadanas (Sisdec), que es el primer micrositio en su tipo en Sinaloa. En este espacio la ciudadanía puede revisar qué se está investigando, número de expediente, motivo de denuncia, fechas de ingreso y su status siempre respetando el debido proceso. Esto no existía antes de la Agenda Ciudadana Anticorrupción y se logró justo por este trabajo colaborativo entre sociedad y autoridad. Ya pueden consultar este portal aquí https://tics.mazatlan.gob.mx/sisdec

5. Se crearon consejos ciudadanos que antes no están en función.

6. Del Ayuntamiento ya comparten los contratos de obras públicas, cuando antes de este ejercicio, la información disponible se quedaba en los fallos; hoy es posible consultar los contratos de esas licitaciones, faltan todavía, pero se ha avanzado.

7. Están en proceso dos compromisos: la creación de un micrositio para que la Sindicatura en Procuración publique su trabajo relacionado con las revisiones de áreas y dependientes del Ayuntamiento, esos datos que no son públicos y que es importante conocerlos. Y queda pendiente avanzar en todo lo posible en la publicación de reglamentos y manuales internos para orientar a una buena práctica desde los servidores públicos; sin embargo, en una acción proactiva, el Gobierno municipal creó el primer repositorio municipal de Leyes y Reglamentos, un espacio único en su tipo desde un Ayuntamiento de Sinaloa, sin duda una buena práctica de Gobierno. ¿Dónde lo pueden ver?, aquí está la liga:

Leyes y Reglamentos - H. Ayuntamiento de Mazatlán (mazatlan.gob.mx)

Estos avances nos dejan claro que Mazatlán es pionero en impulsar y cumplir agendas propuestas desde la sociedad civil para la transparencia y participar en el control de actos de corrupción; esto también es un ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana.

En ese contexto, estamos emocionados porque, desde nuestra organización, ya estemos dejando un acción invaluable y única en lo municipal. Lo mejor de todo es que esta Agenda Ciudadana y sus compromisos es totalmente replicable, otros ayuntamientos del país lo pueden aplicar o pueden diseñar sus propios compromisos porque cada municipio tiene características y necesidades distintas.

Desde este espacio hacemos un exhorto a los y a las candidatas por la Alcaldía de Mazatlán a que reconozcan los alcances del trabajo colaborativo y se sumen a este ejercicio, les adelantamos que en breve les presentaremos la Agenda Ciudadana Anticorrupción 2024-2027 esperamos tener su interés para continuarla y seguir siendo pioneros. Cierro con un reconocimiento a nuestro equipo y a los servidores públicos del Ayuntamiento de Mazatlán que se comprometieron con este ejercicio, gracias a ustedes.

“Me parece que cuando abres la puerta a la transparencia, mucha gente te seguirá”.

Kristen Guillibrand.





*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.