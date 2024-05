Observatorio Ciudadano | Agenda Anticorrupción, la prueba de fuego en Mazatlán

Los discursos de candidatos y candidatas a cualquier cargo popular llevan su dosis de exageración, mentiras, imprecisiones, datos alterados o acciones que dicen que van a hacer, lo malo es que no se comprometen con el cuándo ni el cómo. Sin embargo, hay verdaderos retos con proyectos reales que los candidatos y candidatas deberían aceptar y comprometerse, se trata de las acciones que llegan propuestas desde sociedad civil, primero porque tienen el único interés ciudadano y, segundo, porque se trata de proyectos que atienden una necesidad de cambio, son de alta incidencia, factibles y siempre orientados a buenas prácticas de Gobierno. Simple y sencillo.

En ese contexto, aquí está el reto para los cinco aspirantes a la Alcaldía de Mazatlán: El Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., ya entregó a cada uno la Agenda Ciudadana Anticorrupción con los 10 nuevos compromisos por la Transparencia, se trata de 10 acciones que deben aceptar y, si resultan electos, implementar en la administración municipal en el periodo 2024-2027.

Esta propuesta que hacemos como organización es la segunda que realizamos, en 2021 diseñamos la primera Agenda Ciudadana Anticorrupción para un Ayuntamiento en Sinaloa, también con 10 compromisos, en esa ocasión la entregamos a 10 candidatos que buscaban la Alcaldía de Mazatlán, siete la firmaron y tres no respondieron; precisamente entre los que no respondieron estuvo el Químico, Luis Guillermo Benítez Torres, candidato de Morena que resultó electo en ese proceso, pero como no la firmó, no la implementó. Sin embargo, en 2022 Benítez Torres renunció al cargo acusado por una adjudicación directa por 400 millones de pesos para la compra de lámparas, eso permitió que Édgar Augusto González Zataráin, quien era secretario del Ayuntamiento, fuera designado por el Congreso local como alcalde sustituto, él sí firmó y aceptó implementar la Agenda que otros habían rechazado.

Es así que los 10 compromisos se implementaron a partir de 2023, hoy ocho están cumplidos y dos se encuentran en proceso de cumplimiento. Para este proceso electoral nos dimos a la tarea de proponer un nuevo reto para los cinco candidatos y candidatas a la Alcaldía, ese reto es la Agenda Ciudadana Anticorrupción 2024-2027 con propuestas que implican más esfuerzo, pero todas posibles y medibles.

Desde este espacio hacemos un llamado público a los candidatos y candidatas para que acepten esta nueva Agenda y demuestren, con hechos y no con palabras, su interés genuino de trabajar en colaboración con la ciudadanía para controlar la corrupción desde el interior de su Gobierno, de transparentar en su máxima el uso de los recursos públicos y rendirnos cuentas de sus decisiones como gobernantes.









Aquí los 10 nuevos compromisos que integran la Agenda 2024-2027 propuesta desde Observatorio Ciudadano de Mazatlán:

1. Continuar y cumplir la Agenda Ciudadana Anticorrupción en marcha.

2. Abrir un micrositio de consulta sobre las demandas que enfrenta y/o que implican al Ayuntamiento de Mazatlán.

3. Publicar a los proveedores incumplidos con obra pública.

4. Diseñar una herramienta o un mecanismo para monitorear y vigilar adjudicaciones y contrataciones. Evitar el acaparamiento.

5. Innovar mecanismos para presentar denuncias internas y proteger al denunciante.

6. Más y nuevos mecanismos de participación ciudadana.

7. Monitoreo de cumplimiento al plan anual de obras públicas.

8. Reglas de operación en programas sociales municipales.

9. Cumplir con un esquema 80-20 en compras públicas, es decir, 80 por ciento licitaciones y 20 por ciento por otra modalidad.

10. Anexar estudios de mercado en compras y servicios para garantizar que el Gobierno de Mazatlán adquiere las mejores opciones y lo que más conviene a las arcas locales.

Como organización sabemos que estos compromisos son factibles al interior de la próxima administración pública, ya que el Municipio tiene un presupuesto anual que rebasa los 3 mil millones de pesos, más la recaudación por excedentes en amento en los últimos tres años; también tiene suficiente equipo humano y operativo para concretar cada compromiso y cumplir el reto.

Exhortamos a los siguientes candidatos y candidatas a que nos den la muestra de que realmente están comprometidos con las agendas ciudadanas y en el combate a la corrupción: Estrella Palacios Domínguez, candidata común por Morena y Partido Verde Ecologista de México; Milay Quintero, Movimiento Ciudadano; María José Lerma Sarabia, Partido del Trabajo; David Castro Castellanos, Partido Encuentro Social; y Guillermo Romero Rodríguez, coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.

¿Ustedes creen que todos aceptarán el reto?

En la próxima columna les compartiremos quién aceptó y quién le dijo no a estos compromisos por la trasparencia. Nos leemos pronto.

“Ciudadano verdaderamente libre es aquel que no depende de los gobiernos ni les debe nada”: Alfred de Vigny.

