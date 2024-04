Observatorio Ciudadano | ¡Ahí vienen las campañas!, saca tu Agenda Ciudadana

“Las propuestas de campaña buscan votos, no necesariamente se cumplen”, traigo acá esta frase que compartió en sus redes sociales la estimada, Vania Pérez, comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; es una frase muy cierta. Parto de aquí porque sí, ahí vienen las campañas políticas en Sinaloa, en algunos estados donde se elegirán gobernadores comenzaron antes, en nuestro estado arrancan el próximo 15 de abril y como ciudadanos tenemos que estar preparados para ser parte, no sólo de otro proceso electoral, si no, de un cambio en la estructura de la política mexicana, ya que probablemente tengamos la primera presidenta en la historia del país.

En Sinaloa la elección será para presidencias municipales, senadurías, diputaciones locales locales y federales. En ese contexto, es muy importante que la ciudadanía se prepare para cuestionar y proponer a candidatos y candidatas, su posición como sociedad civil le da todo el derecho a exigir planes y proyectos a los aspirantes. Nosotros como organización, desde Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., les presentaremos a candidatos y candidatas a la Alcaldía la Agenda Ciudadana Anticorrupción para la administración 2024-2027, se trata de un proyecto integrado por 10 compromisos por la transparencia, son las acciones de Gobierno que hemos identificado con vacíos, omisiones y oportunidades de mejora.

Esta Agenda la diseñamos en lo interno, sin embargo, cualquier ciudadano, organización o grupo de vecinos puede integrar la suya, su propia Agenda Ciudadana para candidatos y candidatas donde apunten las urgencias de su comunidad o donde expongan a los aspirantes esos temas de interés público que consideren urgente resolver y que sí lo cumplan si llegan al cargo. Desde nuestra experiencia, aquí les compartimos sugerencias de cómo integrar su propia Agenda Ciudadana:

Comiencen por identificar la problemática de su zona o definan muy bien el tema que le quieran exponer al candidato o candidata; pueden hacerlo, incluso, por temáticas, por ejemplo, si será una Agenda ambiental, educativa, de apoyos sociales, para gestionar asesorías jurídicas, participación ciudadana, construcción de espacios públicos, ustedes sólo tengan claridad de lo quieren exponer o proponer. Esas mismas ideas redáctenlas en un documento con un lenguaje claro y de forma simple precisen la problemática.

A este documento agreguen contexto de la situación o cualquier dato que dimensione el impacto del problema o de su petición, por ejemplo, cómo afecta a la población cercana la situación que viven, cuántas familias aproximadamente se beneficiarían con la solución de ese problema; desde cuándo padecen la situación y qué acciones o gestiones han hecho antes que exponga que no han sido atendidos.

Agreguen una posible solución al problema, es válido compartir una propuesta que para ustedes sea viable, en ocasiones los políticos son ajenos a la zona o a la situación y esa mirada desde los afectados ayuda mucho a tener claridad y a encontrar las mejores soluciones.

Pidan apoyo a organizaciones de sociedad civil como Observatorio Ciudadano de Mazatlán para que revisen su propuesta, esto les puede ayudar a sugerir mejoras en su planteamiento del problema o a estructurar de otra manera lo que será su propia Agenda Ciudadana.

Cuando tengan un documento terminado pónganlo a consideración de su grupo, vecinos, organización, amigos o los involucrados. Es importante que todos lo avalen y estén de acuerdo en la petición.

Por último, dirijan el documento al candidato o candidata con el nombre completo y el cargo público al que aspira. Es importante aclarar que se trata de un compromiso real que el candidato o candidata asumió y que, de llegar al poder, lo resolverá y le dará seguimiento institucional.

Ahora que está más definido cómo integrar una Agenda Ciudadana los exhortamos a redactar su propio documento, no tiene que ser un escrito burocrático ni cumplir reglas académicas, basta que haya claridad en su argumento y que comprometan a los aspirantes a atender, que nada se quede en discurso sino en documentos aceptados y firmados, que haya evidencia y que les dejen empeñada su palabra.

Lo mejor de este ejercicio, desde sociedad civil, es que aplica para todos los aspirantes, es decir, se puede hacer una Agenda Ciudadana para los cargos de diputaciones locales, federales y senadores, cada uno con su respectiva injerencia en el tema. Lo que no se vale es dejarlos pasar con promesas que probablemente no se cumplan, porque las palabras se las lleva el viento y las promesas electorales buscan votos, no cumplimiento. Como sociedad estamos frente a grandes retos de exigir, además, campañas diferentes, efectivas, dirigidas y austeras; necesitamos acciones y discursos que inspiren más allá de un convencimiento efímero porque históricamente así no las hemos tenido.

Por ahora me despido, antes reiteramos que estamos dispuestos como organización a colaborar con la ciudadanía para integrar o revisar proyectos de Agendas Ciudadanas para candidatos y candidatas, cuenten con eso. Nos leemos en la próxima y gracias por llegar hasta aquí.

“La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible”: Benito Juárez, ex presidente de México.

