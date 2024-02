Observatorio Ciudadano | Carnaval de Mazatlán: las cuentas que nadie nos informa

De acuerdo con información que he investigado, el Carnaval Internacional de Mazatlán es de los más antiguos en nuestro país; su primer antecedente es un “convite, mascarada, y comparsa”, el cual se realizó el 12 de febrero de 1827, también fue el primero que se realizó por un “Comité Civil” o “junta”, que se creó precisamente con el propósito de que fuera la encargada de realizar el carnaval allá por 1898. Hoy sabemos que esta festividad es parte de la identidad de los mazatlecos, es nuestra fiesta, es la fiesta del puerto, como le llamamos.

En 2005 cuando se creó el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, de acuerdo con el Decreto Municipal número 3 del 6 de julio de 2005, sin embargo, este decreto dentro de las facultades que otorga no señala que deba ser el responsable de la organización del carnaval; fue una década después, en 2015 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el Decreto Municipal número 20 donde el Ayuntamiento de Mazatlán creó el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y aquí ya establece que el Instituto tiene la obligatoriedad de organizar cada año la fiesta del Carnaval.

El decreto también establece que el Instituto está obligado a generar estados financieros específicos del Carnaval, éstos deberán ser presentados por la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección General dentro de los 40 días hábiles posteriores a la terminación de la festividad.

Esto es importante porque históricamente no hemos tenido claridad real en el tema de rendición de cuentas del recurso público destinado a los carnavales. No sabemos cuánto dinero se invierte ni cuánto genera en ingresos. Al ser la máxima fiesta del puerto es importante y necesario que el Instituto de Cultura rinda cuentas de los gastos y de los ingresos que por años han sido un misterio; y que justifique cada peso invertido, porque la rendición de cuentas también implica justificar a la ciudadanía el contexto en que tomó decisiones. Más allá de eso, el propio reglamento interno marca como obligación hacerlo, pero no lo hacen.

¿Por cuánto tiempo más el Instituto de Cultura evadirá esta obligación y cuál seguirá siendo la postura de la ciudadanía ante esta omisión?

Una obligación de las autoridades es generar condiciones favorables para mejorar la situación económica de la ciudadanía, el Carnaval podría entrar en este aspecto, ya que, al menos se ha hecho público que este año el Carnaval generó una derrama económica superior a los 1,200 millones de pesos y que Mazatlán llegó a una ocupación hotelera del 95%. Sin embargo, es importante saber cuánto invierten en el Carnaval los sectores económicos que realmente se benefician con esta fiesta, porque hasta donde sabemos el Gobierno Municipal, a través de Cultura, aporta todo.

Desde este Observatorio Ciudadano de Mazatlán hemos documentado cómo la administración municipal ha hecho sinergia con la Iniciativa Privada en distintos temas y proyectos, como en la reconversión de alumbrado público donde hubo empresarios que adoptaron una o más colonias y donaron lámparas que se requerían para mejorar el servicio de alumbrado público; esta es una forma que los empresarios le regresan a Mazatlán parte de lo que Mazatlán les da, es por eso que considero que los empresarios también deben hacer sinergia con la autoridad para aportar, que el Carnaval de Mazatlán sea un ganar-ganar, no del juego “ellos ganan” y el Municipio “pone todo”.

Es fundamental que se vaya trabajando en esta iniciativa, la autoridad no puede estar dando sin recibir nada, sin que contribuyan, en este caso me refiero a los sectores que se benefician de manera directa con la derrama económica que la fiesta les genera. Estoy convencido que, si esto ocurriera, desde la iniciativa privada se exigiría más transparencia en el uso de los recursos por parte del Instituto de Cultura, transparencia que no vemos, no tenemos, pero que seguiremos exigiendo. Incluso el exhorto también es al propio Consejo del Instituto de Cultura que sesiona, que tiene acceso a esos datos y que tiene todo el derecho de exigir que sean públicos en un mero ejercicio de rendición de cuentas.

Las necesidades que tiene Mazatlán como ciudad son muchas y ninguna administración está para regalar el dinero público que generamos todos. Desde aquí exhortamos al Instituto de Cultura de Mazatlán a rendir cuentas claritas de lo que realmente se destinó, en este caso, al Carnaval 2024, que nos informen cuánto ingresó por el cobro a las zonas carnavaleras, a las coronaciones; cuánto gastó en vestuarios, carrozas, conciertos, pirotecnia; y cómo fue el control y los ingresos de los comerciantes ambulantes. Todo lo que implica.

Esperamos ese informe como responsabilidad que tienen las autoridades de entregarlo. Por ahora me despido, nos leemos en la siguiente entrega.





