Observatorio Ciudadano | Candidatas y candidatos, ¿cómo resolverán el tema de las Pensiones en Mazatlán?

A unas semanas del arranque de las campañas políticas, en temas locales, es importantísimo que exijamos a los aspirantes por la Alcaldía de Mazatlán que, más allá de discursos y promesas de acabar con los problemas que nos aquejan en la ciudad, exijamos proyectos y planes reales de trabajo que garanticen en su máxima acciones orientadas a solucionar las múltiples problemáticas que enfrentamos en el Municipio y que, cada administración municipal, sigue heredando.

En esta columna ya hemos expuesto el perfil que, desde sociedad civil, consideramos que debe cumplir la persona que sea electa y que asuma el cargo a la presidencia municipal. En ese contexto, desde este espacio, lanzo el reto a los y las aspirantes al cargo para que expongan de manera pública y concreta su plan de trabajo en caso ganar la elección, que nos demuestren que tienen claridad de los recursos que necesitarán como autoridad para atender el tema del pago de pensiones del personal que cumple su periodo productivo al servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.

En los últimos años, de 2018 a la fecha, el importe presupuestado para el rubro de “jubilaciones y pensiones” ha crecido en 170 por ciento, pasó de 155 millones de pesos en 2018 a 417.5 millones de pesos, en 2023; y para este 2024 el presupuesto alcanzó los 529.5 millones de pesos. De momento no hay precisión de cuántos trabajadores están en proceso de pensionarse o cuántas ya lo están, sin embargo, es un tema que debe tenerse sobre la mesa porque el recurso que se necesita para cubrir ese rubro no es poca cosa y debe garantizarlo el Gobierno municipal, por su puesto, el próximo alcalde o alcaldesa debe tener muy claro cómo resolverlo, incluso, desde su campaña, de lo contrario, puede suceder que, en poco tiempo, los ingresos que perciba el Municipio se usen sólo para ir cubriendo la nómina los trabajadores activos dejando fuera el presupuesto para el rubro de jubilaciones y pensiones que no pueden esperar, como ya lo mencioné, sólo para este año se necesitará más de medio millón de pesos de recurso público.

La realidad es que hay opciones que se pueden implementar para contrarrestar este tipo de situaciones, es decir, para atender la problemática y salir adelante con las finanzas públicas más sanas; desde nuestra perspectiva, una recomendación es es considerar la fracción I del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que establece que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las entidades federativas (aplica también para municipios), deberán ser destinados a los siguientes conceptos aportación a fondos de pensiones y Mazatlán, en los últimos años (2019-2023) ha tenido ingresos excedentes precisamente en los ingresos de libre disposición (ISAI y Predial principalmente) por cerca de los mil 412 millones de pesos, recurso que francamente no sabemos para qué se ha destinado porque la autoridad no rinde cuentas de ese excedente y que bien se pueden considerar para este tema.

Esta es la opción que contempla la Ley, pero al mismo tiempo, se debe considerar migrar poco a poco a que los trabajadores del municipio sean parte del sistema de salud del Estado ya sea al IMSS o al ISSSTE, según le corresponda, es probable que no todos los trabajadores, pero sí se puede comenzar con empleados de nuevo ingreso y así ir mitigando el crecimiento en las erogaciones del Municipio por concepto de jubilaciones y pensiones.

La visión desde el Observatorio Ciudadano de Mazatlán es que, si no se toman las medidas necesarias de asegurar los recursos para este rubro, hay riesgo de una crisis por falta de presupuesto para el pago de jubilaciones y pensiones porque cada vez la cantidad de trabajadores que entra al proceso es más y el dinero público no crece a la misma velocidad, esto impactaría, de alguna manera, en la cobertura de otros servicios municipales, por eso la urgencia de exigir a candidatos y candidatas sus planes y proyectos alcanzables y medibles, no sólo en este tema, sino en todo lo que implica desarrollo en lo social, económico, cultural, etc.

Los retos que representan administrar los recursos de un Municipio como Mazatlán son altos, por eso debemos razonar nuestra decisión a la hora de votar por nuestros próximos gobernantes y comencemos con la exigencia a los candidatos y candidatas porque Mazatlán ya no aguanta palabrerías.

*Gustavo Enrique Rojo.

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.