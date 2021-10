Ropa de marca, de preferencia Louis Vuitton, paseos en yate en Mazatlán, la vida soñada de la diputada federal de Morena por Sinaloa, Merary Villegas Sánchez se le vino encima este martes por la noche, luego de darse a conocer un video donde da la espalda a la madre de un niño con cáncer, quien se hinca para suplicar ayuda en medio del pleno de San Lázaro mientras la legisladora se voltea y la ignora.

Aunque podrá argumentar que llevar al salón de sesiones de la Cámara de Diputados a madres de menores fue una estrategia del PAN, que subió a tribuna un punto de acuerdo sobre la exigencia del abasto de medicamentos, también es cierto que la sinaloense mostró sus incongruencias.

Su torpeza fue tendencia en redes sociales, cuestionada sobre su limitada preparación académica, sobre su falta de sentido común e ironizada como “digna representante de un gobierno humanista”.

La diputada redujo el tema a un asunto de “carroñeros” en la oposición, y de paso sin proponérselo condenó también a su partido que lucra con las necesidades de la gente al viejo estílo clientelar priista: becas, apoyos selectivos, pensiones.

Tenemos en Merary Villegas una diputada de lujo digna representante de esa “izquierda” que actua y se comporta como de “derecha”, que ostenta lo que no tiene, presume lo que le falta. Insertada en la Comisión de Agricultura del Congreso, ¿podemos decir que tenemos a una legisladora que domine el tema o lo conozca?

Que le guste la ropa cara no es ilegal pero López Obrador le diría que es inmoral. Sobre todo si tiene un sueldo bastante sobrado, pero si a Merary le encanta asumir el discurso del presidente le convendría recordar sus consejos del 7 de octubre en la mañanera:

“La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. No lo material, no el lujo barato, las marcas, no, no, no, qué barbaridad. La ropa, los relojes, de mal gusto.” Y estas son pues, palabras de Andrés

YA SALIÓ EL PEINE

Quién recuerda "la barda", aquel polémico mega tope construido sin previo aviso y de madrugada en la avenida Camarón- Sábalo sobre un paso de cebra. Aquel que el "químico" Benítez Torres dijo que había sido construido para que los automovilstas redujeran la velocidad y así respetaran a los transeúntes, adultos mayores y discapacitados que ocupan cruzar de un lado a otro la calle.

Recordar que autoridades competentes como Tránsito Municipal, Planeación u Obras Públicas no fueron tomadas en cuenta para realizar estudios viales, para determinar las medidas, sobre todo la altura, ni siquiera se sacó permiso de construcción.

Se supo después que fue un empresario del ramo hotelero quién lo mando construir, pues justo está frente a su complejo turístico y como fue de a gratis el Químico no dijo nada al respecto, al contrario afirmó que se levantarían más topes en toda la franja turística, disque para reducir los accidentes viales, pero ni la cifra del promedio de accidentes que ocurren en esa zona supieron decir.

Pues ya salió el peine, si bien esos cuatro mega topes si fueron construidos para reducir la velocidad y que los peatones pudieran cruzar con seguridad, no fue tanto por querer reducir los niveles de accidentes viales, ni para ordenar la vía pública como se tenía pensado.

Sucede que esté mismo grupo empresarial construirá del otro lado de la avenida, frente al hotel, un nuevo proyecto turístico: un corredor económico y cultural "que nace con el doble propósito de promover la cultura peatonal y el de ampliar los espacios públicos para ofrecer nuevos atractivos turísticos a los visitantes y a los residentes de la ciudad", se lee en un banner publicitario.

Si de fomentar la cultura peatonal se trata, se debió saber que la indicación que marca Educación Vial es que los transeúntes deben cruzar por las esquinas y no a media calle, y uno de los mega topes está construido a mitad de calle. Otra cuestión es que dónde se construyó el segundo reductor de velocidad, está ya instalado ahí un semáforo ¿era necesario el mega tope?

Además para que haya una verdadera cultura vial, se necesita también educar a los transeúntes, que sepan por dónde tienen que cruzar, porque ya se ha visto que habiendo puentes o cruces peatonales se atraviesan por donde les da la gana.

A ver si el mega tope no sale contra producente alentando el tráfico de la avenida, además su presencia no ha hecho que los automovilistas respeten al peatón, si reducen su velocidad, porque no quieren salir volando, pero son pocos los que se animan a ceder el paso.

Y por si fuera poco, con el semáforo fuera de funciones se crea un caos de circulación, ya que no hay un dispositivo de control que auxilie a los conductores que quieren entrar o salir del fraccionamiento El Dorado o para los que quieren retornar sobre la avenida.