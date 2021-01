Guillermo Benítez, “un moreno Inhabilitado”

No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla y al Alcalde de Mazatlán, ayer por la tarde La Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido Morena, le puso un “estate quieto”.

En el pasado mes de diciembre de la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño presentó ante este organismo una denuncia por violencia política en razón de género, por supuestas faltas a los estatutos y a los documentos básicos de Morena.

Las diferencias entre la síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, vienen desde los primeros meses de su gobierno, cuando el 17 de abril de 2019, denunció públicamente al menos 33 casos de nepotismo al interior del Ayuntamiento de Mazatlán y las paramunicipales.

El conflicto entre ambos se polarizó en el 2020, con la denuncia hecha por Elsa Bojórquez ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, quien primero resolvió el 12 de junio pasado la existencia de violación al derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo por violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral, con la sentencia de ofrecer disculpas públicas cada uno de los funcionarios involucrados, además de dar apertura en su función y permitir la labor de la síndico Procuradora.

Tras el estira y afloja, el 2 de diciembre del el TEESIN emite sentencia definitiva y acredita que el presidente municipal, los regidores y diversos funcionarios vulneraron el derecho a ejercer su cargo, obstruyendo sus funciones, y ejercieron violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en su contra.

Y ahora MORENA ordena la medida cautelar que lo imposibilita para ejercer sus derechos partidarios, lo que le quita toda posibilidad de hacer actos proselitistas a favor de su partido y el poder contender por cualquier candidatura.

El alcalde tiene 5 días hábiles para responder y defenderse.

COSAS DE FAMILIA

Arriba la “Madre de Todas las Bandas”… ¡pero de una patrulla! ¿Estrategia o detención?

Los vocalistas de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga protagonizaron un bochornoso suceso la tarde del martes en Mazatlán, pues ni más ni menos que Giovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio fueron grabados arriba de una patrulla con dirección a la nueva Secretaria de Seguridad Publica de este puerto.

El hecho rápidamente se viralizó, tanto que el líder de la agrupación Poncho Lizárraga tuvo que salir a declarar que se trató de un “montaje” para el nuevo video que está preparando la banda y que el video se filtró.

Pero, en caso de ser esto verdad ¿Qué necesitad tiene la Secretaria de Seguridad Pública en prestarse a estos hechos? El tema de seguridad publica en el puerto está caliente, pues los asaltos y la inseguridad no han bajado, mientras que el Alcalde se la pasa haciendo giras por todo el estado, solo se hace de la vista gorda en tema de seguridad y salud, claro está.

Sin duda, desde que el Químico está como alcalde, le han dado esa libertad a la familia Lizárraga en hacer lo que ellos quieran, pues el hijo del alcalde Yazid Benítez es representante y manager de la “Madre de Todas las Bandas”, facilitándole cualquier petición que a ellos se les ocurra, en los temas del municipio.

Mientras tanto, no nos queda más que esperar el dichoso video que sale a finales de este mes y ver en usaron el tiempo de los policías municipales que se prestaron para esta grabación. Por lo menos le tenemos que aplaudir a Poncho de su magnífica estrategia, todos voltearon a ver de nueva cuenta a la banda.