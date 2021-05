Entre la mala calidad, los “hate” y promesas

Los candidatos que puntean en las encuestas por la alcaldía de Mazatlán no tienen límites en sus promesas con tal de obtener más votos a favor de su partido o alianza, y quien sabe si las puedan cumplir todas, ya que donde quiera que llegan aumentan la lista que dicen ejercerán desde el primer día en que sienten en la silla de la Presidencia Municipal.

El día de ayer, el Químico Luis Guillermo Benítez Torres se reunió con líderes de colegios de arquitectos e ingenieros, empresarios inmobiliarios, de la construcción y directores de la Escuelas de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, ante quienes se comprometió a seguir siendo un facilitador para que Mazatlán camine hacia la transformación.

En la reunión les presentó algunos proyectos para el mejoramiento de la infraestructura urbana, de movilidad, de desarrollo turístico y empresarial que permitirán, agregó, elevar la calidad de vida de los mazatlecos.

En la víspera, visitó la comunidad de la Isla de la Piedra, donde se reunió con ejidatarios del lugar, para decirles que será prioridad de su gobierno el tratamiento de las aguas negras para elevar la calidad de vida de sus habitantes y se comprometió a darle seguimiento a un proyecto de un estacionamiento cercano a la zona del embarcadero.

Por su parte, el abanderado de la alianza PRI, PAN y PRD, Fernando Pucheta Sánchez, hizo lo propio ante comerciantes del mercado “José María Pino Suárez, a quienes adelantó que a partir del 1 de noviembre, en caso de ganar, las calles del centro de la ciudad quedarán libres para que los conductores puedan estacionarse en ellas.

Incluso, les prometió que ellos definirán al próximo coordinador de Mercados ante el ayuntamiento de Mazatlán, con la finalidad de permitir que ellos ejerzan su trabajo con total libertad.

Días antes se había reunido con transportistas de carga, taxis rojos y verdes, aurigas y pulmonías, quienes le solicitaron poner orden a las vialidades y mejorar los servicios públicos.

Pucheta Sánchez ha dicho que establecerá un ordenamiento vial con la contratación de más personal en Tránsito Municipal y adquirirá semáforos inteligentes para operar en las principales vialidades de Mazatlán, ya que, asegura, es uno de los reclamos más importantes de la clase trabajadora y sectores económicos de esta ciudad.

Y como dice el dicho “prometer no empobrece”, así que los candidatos pueden ofrecer el cielo y las estrellas, pero lo difícil será cumplir una vez que estén en la silla, ya que la lista de las promesas es innumerable tanto para unos como para otros.

Las fake news entre candidatos

En tiempos de campañas electorales brotan como agua de coladera los portales “patito” y que una vez que estas terminan desaparecen, estas son usadas para tirarse entre los candidatos.

En el puerto de Mazatlán la guerra la traen entre Fernando Pucheta y Guillermo Benítez Torres, el primero, todo un experto en el manejo de fanpage y el segundo caracterizado por golpeteo y amedrentamiento de cualquier persona que no coincida con sus ideas o berrinches.

Los pseudos medios de comunicación como portales de Facebook que generan fake news tratando de parar una campaña fuerte y penetrante que ya nadie la detiene.

Faustino Hernández Álvarez el candidato a la presidencia municipal de Culiacán, también le entra a la bolita, porque has sido atacado en estas páginas fantasmas.

Y así se cuentan las declaraciones, las quejas y denuncias, lo que sí es cierto es que ningún contendiente por algún cargo público se escapa, pues entre ellos se tiran “hate” y luego se quejan.

Así que estimados lectores, hay que ponerse bien atentos a la información falsa generada en un medio de comunicación que tenga una página digital por lo menos, y que esté avalado por un representante que de la cara, a la hora de un desmentido.

Urgen candidatos de más calidad

Ante el incremento de candidatos sin oportunidad de ganar una elección y partidos sin estructuras, Coparmex propone elevar el porcentaje de votos recibidos en una elección para mantener el registro.

Y es que en la actual contienda electoral hay muchos candidatos sin oportunidad de ganar, por lo que sería mejor sumar esfuerzos a otras propuestas.

Para Jorge García Félix, dirigente del centro empresarial de Mazatlán, lo mejor sería menos partidos, pero de más calidad, y esto se lograría subiendo el porcentaje a un 8 o 9 %.

"Los candidatos de los partidos pequeños no tienen recursos y practicante ni se ven o algunos andan solos, no pintan. Sin denostar, menospreciar el esfuerzo que hacen, pero conviene más enfocarnos a los que sí tienen posibilidades, el voto útil porque si lo haces por quien no tienen ninguna posibilidad solo se favorece al partido".