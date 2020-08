¿En agosto será el pico de la pandemia en México?

“Hay que mantener la disciplina, la cautela y la paciencia, todavía necesitamos reservarnos y no salir a la calle cuando no es necesario, solamente las actividades más importantes: para conseguir el sustento, para mantener la economía familiar, pero otras actividades, por ejemplo las recreativas, todavía no son procedentes” (Hugo López-Gatell - Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.).

Estados Unidos, Brasil e India encabezan la lista de casos confirmados de Covid-19. Los países con el mayor número de decesos registrados son Estados Unidos, Brasil y México. En días pasados hemos visto aumento de casos en naciones de Asia y el Pacífico que parecían haber controlado los brotes, actualmente se observan rebrotes en regiones tales como China, Hong Kong y Vietnam y vemos que otros países que tenían un brote intenso ahora lo están controlando.

El aumento de casos es el reflejo de exceso de confianza, relajación de medidas de control, molestia y fatiga por el distanciamiento físico entre otras. Es notable el aumento de contagios entre los jóvenes, un ejemplo de la transmisión e infección de SARS-CoV-2 sucedió entre los casi 600 asistentes a un campamento en Georgia entre los días del 17 y el 20 de junio de 2020. Previamente se había requerido que todos los campistas y el personal obtuvieran una prueba negativa para el virus al menos 13 días antes de la llegada; otra de las medidas es que los campistas no se mezclaran con los que dormían en otras cabañas. Al menos 250 de los asistentes dieron positivo a la prueba de SARS-CoV-2 en las dos semanas posteriores a su asistencia al campamento, muchos de ellos adolescentes. Los factores que contribuyeron al brote incluyeron el número de asistentes que dormían en cada cabaña y lo que los investigadores describen como "cantos y vítores diarios"; es importante notar que los asistentes no estaban obligados a usar cubrebocas.

El 24 de agosto empieza el año escolar, para evitar contagios se aplicarán medidas de distanciamiento social, las clases serán en línea a través de televisoras privadas. El regreso a clases ha provocado rebrotes en muchos países; esta medida podría mitigar el aumento de Covid-19 en nuestro país y continuar con las metas educativas de la población.

A medida que se prolonga el tiempo de la pandemia, aumentan los riesgos en otros rubros tales como en los servicios de atención prenatal, servicios de parto y atención a pacientes que padecen enfermedades como cáncer y VIH entre otras. Un aspecto importante es la seguridad alimentaria en el mundo y está afectando a los más vulnerables. David Laborde y sus colaboradores explican que “Aunque todavía no ha surgido una gran escasez de alimentos, los mercados agrícolas y de alimentos se enfrentan a interrupciones debido a la falta de mano de obra creada por las restricciones al flujo de personas y los cambios en la demanda de alimentos como resultado del cierre de restaurantes y escuelas”.

La pandemia puede afectar factores alimentarios tales como: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Es necesario considerar que no debemos hacer compras de pánico y las autoridades de todos los países deben considerar implementar medidas para garantizar el acceso y distribución de los alimentos para sus poblaciones. Nosotros debemos cuidar nuestra ingesta y adecuarla a nuestras actividades durante este periodo de confinamiento. Para un estado agrícola como Sinaloa, esto representa retos y oportunidades en la producción. Se requerirán cambios y ajustes en las prácticas utilizadas considerando las recomendaciones sanitarias generales, para reducir riesgos en la transmisión del SARS-CoV2. De garantizar la producción y seguridad de los alimentos se obtendrían beneficios económicos significativos en la región.

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud; Jarbas Barbosa, estima que el pico de la epidemia en México será en agosto y para en caso de América Latina señaló que “Las medidas tomadas fueron importantes para contener la velocidad, pero no alcanzaron a la efectividad para controlar la transmisión y controlar la curva”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a trabajar con cualquier país que pueda entregar una vacuna efectiva. Varias vacunas se encuentran en la fase final de los ensayos clínicos pero se presentan obstáculos en la verificación de la seguridad para su obtención, se requiere tiempo, alrededor de 40 000 pacientes (con condiciones específicas) y personal de salud calificado. En días recientes el Dr Fauci advirtió sobre la la seguridad de las vacunas y dijo "Espero que los chinos y los rusos realmente estén probando la vacuna antes de administrársela a alguien", se mostró optimista y añadió "Por todo lo que hemos visto ahora en los datos de animales, así como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna a finales de este año y a medida que avanzamos hacia el 2021". Podemos confiar en que pronto tendremos una opción inocua y eficaz para evitar que nos infectemos.

Es necesario informarnos, usar cubrebocas, mantener distancia física, toser de forma segura, lavarnos las manos de manera regular y seguir en casa en medida de lo posible. Estamos juntos en esto y así lo podremos superar. Tampoco sabemos cuánto durará la contingencia, estaremos unidos aun a la distancia. Si llegamos a mantener la situación bajo control no debemos confiarnos. Seguirán los momentos complicados, debemos seguir trabajando como sociedad para protegernos del Covid-19.

“Hemos visto en todo el mundo que nunca es demasiado tarde para revertir esta pandemia. ‎Si actuamos juntos hoy, podemos salvar vidas. Podemos salvar los medios de vida si lo hacemos ‎todos juntos.” (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).