Zapaterías de Mazatlán están en crisis, las ventas no repuntan

Mazatlán, Sin.- A dos semanas del regreso a clases presenciales en Mazatlán, las ventas en las zapaterías del centro de la ciudad no han repuntado como se esperaba.

Martha Osuna, vendedora en una tienda ubicada por la calle Aquiles Serdán, manifestó que siguen vacíos, con muy pocos clientes, sin embargo, esperan que incrementen en esta semana, con la entrega de útiles y uniformes escolares.

“Es fin de semana de quincena y pues no, las ventas se mantienen menor al 50% que en otras ocasiones. Nosotros pensamos que aumentarían este fin de semana y la verdad no”, dijo.

Por su parte, Rossy, empleada de otro establecimiento, comentó que por el momento no han tenido un repunte y no cree que esto suceda, ya que muchos padres de familia no enviarán a sus hijos a las escuelas.

"Todavía tenemos la esperanza de que la próxima semana se recuperen las ventas, pero si no, definitivamente será otro como el 2020", expresó.

Lupita, encargada de una zapatería en el primer cuadro de la ciudad, reveló que sus patrones no se han podido reponer de la deuda que tienen con sus proveedores en Guanajuato y que ya no quieren surtir, por lo que han sacado el producto de bodega, pero las ventas se mantienen en un nivel muy bajo.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó el regreso a clases presenciales para alumnos de todos los niveles este ciclo escolar 2021-2022 y en el caso de Sinaloa se anunció que el 30 de agosto los estudiantes volverán a las escuelas.





















