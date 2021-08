El jardinero de Mazatlán; las plantas le dan empleo

Mazatlán, Sin.- Nunca pensó ser jardinero, pero el destino lo puso de frente a este oficio que hoy disfruta y le da para mantener a su familia. Las plantas lo regresaron a la actividad luego de pasar mucho tiempo desempleado.

Víctor Jesús Bonel, de 57 años de edad, mantiene limpia la sección de las Artes y la Cultura en el Parque Lineal de Mazatlán.





Aunque apenas tiene tres años trabajando en el departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Mazatlán, dice que se siente bien entre las plantas, su escoba de araña, la carretilla un banquito rojo y su bocina son parte de su vida.

Para él lo importante es cuidar los plantes y la limpieza del tramo de la avenida Cristóbal Colón y la Carretera Internacional al Norte, que tiene alrededor de seis años.

Toda labor, por sencilla que parezca, tiene su dificultad. Víctor es empírico, todo lo aprendido sobre podas se lo enseñó su primer jefe, quien ya falleció, pero recuerda con mucho cariño y agradecimiento.

"Un vecino del barrio entró a trabajar al Ayuntamiento y me invitó a trabajar, desde ese momento me asignaron a este parque. Llegué sin saber nada, mi jefe me enseñó a poner riego, a podar y reparar los riegos que muchas veces son dañadas con las maquinas que cortan el pasto".

El vecino de la colonia Juárez es delgado, pero con fuerza sensible ante la delicadeza de las plantas de jardín que protege y nutre durante jornadas que comienzan a las 7:00 de la mañana y deben concluir a las 2:00 de la tarde.

Tiene todo limpio, ya que por la mañana mucha gente sale hacer ejercicio y antes de la pandemia se hacían otras actividades con niños y clases de baile.

"Está bien suave este trabajo, no es cansado, trato de trabajar temprano, para ganarle al sol, porque al medio día arrecia mucho el calor, más donde no te da la sombra".

Asegura tener manos prodigiosas para las podas, pero también mañas, ya que para limpiar las plantas pequeñas tiene que tirarse al suelo y hacerlo con la mano.

En este tramo todos los días están dos de sus compañeras barredoras con él y una vez por semana van los llamados toreros, quienes son los encargados de cortar el césped, cada quien tiene sus actividades específicas y bien definidas.

"Barre, arregla los riegos, limpia las plantas con la mano y corta los árboles, en esta temporada hay mucho trabajo porque con las lluvias crece muy rápido empieza a enmontarse".

En poco tiempo ha aprendido todo sobre las plantas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El jardinero embellece el parque toda la semana, pero el fin de semana, los taqueros son muy descuidados y agarran al parque como basurero personal.

"Todos los lunes encuentro los depósitos de basura llenos de cochinero de las taquerías que están por aquí, son uno cochinos y abusivos, aquí nos la dejan".

Señala que a pesar de que esta la plaza comercial cerca, los amantes de lo ajeno, se roban los tubos y abren la bodega donde guarda las herramientas.

Durante 14 años trabajó en Ferrocarriles, se quedó sin empleo y por muchos años le batalló.

Fue hasta hace tres años cuando entró como jardinero, por fortuna su esposa lo ha apoyado con la venta de antojitos mexicanos en su domicilio, que es como han salido adelante.

Ahora las plantas son su inspiración, todos los días las mantiene arregladitas, las cuida, les habla, las trata con mucho cariño. Su recompensa es ver cómo luce el parque gracias a sui dedicación y empeño.

DATOS

57 años de edad tiene Víctor.

PARA SABER

Víctor Jesús tiene a su cargo la sección de las Artes y la Cultura en el Parque Lineal de Mazatlán.









