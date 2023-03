Ya no habrá permisos para eventos en la vía pública en Mazatlán: Asegura Alcalde

Tras el colapso de la avenida Leonismo Internacional por el cierre de los carriles de circulación para la realización de la Semana de la Troca, el alcalde Edgar González Zataráin, asegura que ya no darán más permisos para eventos en la vía pública.

Mencionó que este evento abarcaba ambos carriles, pero ante el colapso se les tuvo que "quitar" uno para hacerlo de doble circulación, ya que la vialidad era una arteria importante para vecinos del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto y Estadio.

"No vamos a permitir que se están dando permisos en la calle, ese permiso yo no lo di, viene del pasado, firmado por lo que Oficialía Mayor fechas anteriores a que fuera alcalde, el permiso yo no lo otorgue", dijo.

El munícipe señaló que a pesar de no estar de acuerdo no podía cancelarlo porque eso significaría demandas contra el municipio y cobros por gastos.

Asimismo, añadió que en la avenida Quirino Ordaz Coppel tampoco se darán permisos para eventos multitudinarios a menos que sean deportivos.

ALTERNATIVAS

González Zataráin dijo que ante eventos próximos la recomendación será hacerlos en espacios como el Centro de Usos Múltiples, el Centro de Convenciones o hacia las orillas de la ciudad donde no se entorpezca la circulación.