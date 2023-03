Colocarán semáforos nuevos en glorietas y cruceros conflictivos de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A través de una inversión bipartita el gobierno municipal y el del estado le entrarán a la colocación de semáforos nuevos en algunos puntos conflictivos para la circulación vehicular en la ciudad, anunció el alcalde Édgar González Zatarain.

Serán en total 12 puntos donde se van a instalar estos dispositivos de control de tráfico.

"Nos urge como gobierno que haya semáforos en muchos cruceros, vamos a hacer una inversión compartida entre el estado y el municipio para poder colocar semáforos en esos puntos", dijo.

Agregó que la determinación de dichos puntos o cruceros fue mediante un estudio que realizó la Subdirección de Tránsito y el Instituto Municipal de Planeación.

"Los semáforos te den seguridad, a lo mejor te entorpece cuando se descontrolan, pero te da seguridad porque en cruceros tan importantes sin semáforos hay un mundo de accidentes y te terminan entorpeciendo peor, porque cuando hay un accidente se paraliza todo", agregó.

Inversión

Aunque no especificó la inversión total, mencionó que serían varios millones de pesos y se estima que el próximo mes ya se esté licitando el proyecto no sin antes socializarlo y aprobarlo con el Cabildo ya que ésta obra no está presupuestada.

Por otra parte informó que el gobierno del estado será quien se siga haciendo cargo de su funcionamiento y mantenimiento, esta colaboración es solo en el tema de inversión.

Puntos

Estos son algunos puntos donde se instalarán los dispositivos de control de tráfico: