Vivir “sólo por hoy”, lejos del alcohol

Mazatlán, Sin,. El alcoholismo es una enfermedad que no distingue de sexo, edad ni clase social; afecta física, mental y emocionalmente no sólo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor, por eso se considera una "enfermedad familiar".

Al-Anon es una hermandad separada de Alcohólicos Anónimos; su propósito es brindar apoyo mutuo a todos aquellos y aquellas que han sido afectados por la forma de beber de otra persona, ya sea un familiar o un amigo.

"Al-Anon me ha ayudado a conocer lo que es la enfermedad para poderla entender, cuando tenemos la enfermedad del alcoholismo nos perdemos en querer controlar, en querer ayudar al alcohólico y muchas veces no se quiere dejar ayudar", relató Martha “N”, quién es miembro del programa desde hace 18 años.

Muchos saben que el alcoholismo es una enfermedad, pero pocos saben que es reconocida también como un contagio familiar, que puede afectar emocional, espiritual y físicamente a las personas de un hogar.

"El alcohólico se obsesiona con beber y nosotros nos obsesionamos con quererlo ayudar, rescatarlo y ahí radica nuestra enfermedad, nos perdemos de nuestros quehaceres, de nuestra vida diaria por estar pendientes de a qué hora llegó, cómo llego, si trabajó o se gastó el dinero", agregó.

Vivir con una persona alcohólica a menudo resulta difícil para sus circundantes; los pone nerviosos, irritables y resentidos; su pensamiento se vuelve confuso y su perspectiva se distorsiona.

Comenta que el programa ayuda a estar bien con uno mismo, a separar la enfermedad de la persona y verlo cómo es: una persona que está actuando por su enfermedad, la que es más fuerte que ella misma.

"Cuando yo empecé el programa iba muy devastada, con mucha ansiedad, angustia, desesperada porque no sabía ni por dónde. Me ayudó a saber qué es lo que no debo de permitir, hasta donde llega mi responsabilidad y a no sentirme culpable de que la otra persona sea un alcohólico", comentó.

Aclara que el grupo de ayuda no va a quitar los problemas, a las personas o el lugar dónde se vive; sin embargo, enseñará a ver y resolver las dificultades de manera diferente, ya no con desesperación, sino con una perspectiva de la dimensión exacta, ni minimizar ni maximizar, poner límites y no permitir cosas que no se deben.

PROGRAMA

Cuando alguien llega al a Al- Anon ya no existen las profesiones, todos son iguales, no se hacen distingos de carácter religioso, es apolítico, anónimo y autosuficiente, se mantiene a través de la cooperación voluntaria de los miembros.

El programa, asegura Martha, funciona, siempre y cuando el miembro ponga en práctica los 36 principios en los que se rigen; se necesita de constancia y perseverancia. No tiene un tiempo definido de duración.

Es un programa de vida, es como la gente que va a la iglesia los domingos y nunca deja de irMartha "N"

Su dinámica consiste en reuniones, dos o tres veces por semana, donde los miembros hacen una lectura de la literatura de Al- Anon, posteriormente comentan algo sobre lo leído y expresan sus vivencias.

"Antes veía la vida negra y yo decía: 'así me tocó vivir', estaba muy resignada y me dijeron: 'tú mereces, tú puedes y tú vales'. Entendieron lo que estaba sintiendo, pues ellos estaban viviendo lo mismo que yo o cosas parecidas", expresó.

Trabaja, sobre todo, el tema espiritual, sea cual sea la religión, encomiendan sus problemas a un poder superior, cada quien como lo conciba.

Aunque es una hermandad separada de AA, retoma y adapta los 12 pasos, las 12 tradiciones y 12 conceptos de servicio, "vive y deja vivir", "primero las cosas más importantes", "suelta las riendas y entregárselas a Dios", "Un día a la vez", "hazlo con calma", son algunos.

Señala que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal y según las estadísticas, quien crece con madre o padre bebedor, tiende a ser alcohólico, a ser neurótico o a casarse con otra persona alcohólica.

Además, revela que ya no hay tantos "alcohólicos puros" la mayoría de los miembros que acuden es porque su familiar, además de ingerir alcohol, consumen otras sustancias; el alcohol ha sido la puerta para el consumo de drogas ilegales.

Añade que este tipo de auto ayuda no está "peleado" con la comunidad profesional; al contrario han trabajado en intercambio, cooperación y apoyo con psicólogos.

Los grupos no son sólo para las parejas o cónyuges de la persona alcohólica, también para los hijos de padres o madres bebedores; Alteen recibe a adolescentes de entre 12 y 20 años de edad. También existe Al- Anon HA, enfocados en los hijos adultos mayores que crecieron en un seno familiar alcohólico.

A los grupos asisten mayormente mujeres, esposas y madres de familia principalmente, la recomendación es que sean grupos pequeños, lo recomendable es 10 personas, máximo 15 para que todos participen, ya que son sesiones de dos horas.

PARA SABER

Los grupos de familia Al- Anon surgieron en mayo de 1951 en Estados Unidos, en la actualidad existe en 130 países. Inició en México en 1973, hay más de tres mil 500 grupos en todo el país, de los cuales 33 están en Mazatlán.

INFORMES

Más información en el sitio web www.alanon.mx Teléfonos en Mazatlán: 6694315104, 6692455327 y 6691982888.

















