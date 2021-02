El hombre de las plantas y flores

Mazatlán, Sin. - José Luis Colio se instala todos los días en la calle Leandro Valle Valle, entre Aquiles Serdán y Teniente Azueta, en el Centro de Mazatlán, para vender sus plantas. Rosales, begonias, cuna de Moisés, albahaca, hierbabuena, ruda, romero, epazote, sábila, espada de rey, corona de Cristo, petunias y más se aprecian sobre la banqueta.

Desde hace 20 años que se dedica al comercio, ha sido su sustento, pero el gusto por la floricultura nació cuando era jefe de jardinería en un hotel del puerto. "Yo trabajaba en el hotel El Cid cuanto tenía 24 años y ahí me enseñaron jardinería, era el jefe de los jardineros y ahí me enseñé a tratar las plantas", contó.

Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

Tiene variedad de plantas, de diferentes tamaños, formas y colores, algunas son de ornato y otras tienen propiedades curativas, así como aromáticas que son utilizadas en la cocina.

"La espada de rey es para la diabetes, la sábila, kalanchoe, esa la procuran mucho para las enfermedades respiratorias, el micle también ahora con el coronavirus. El romero, dicen que se lo ponen a la comida y le da otro sabor", dijo.

Él mismo las cultiva, ya sea por semilla o por poda, también prepara su propio abono.





Yo preparo el abono, es hoja seca y café, la tierra no es cualquiera tiene que tener fuerza, a mí me la traen del Río Presidio José Luis Colio





Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

A las matas, para que crezcan sanas y bonitas, hay que tratarlas bien, dice, además de tener los cuidados necesarios para cuidarlas de alguna plaga de moscas o gusanos."Hay que 'chiquearlas', atenderlas, que no sufran sed, que no le caiga plaga, estarlas fertilizado, yo uso el fertilizante triple 17, una vez al mes", explicó.

Los años de experiencia le han dado el conocimiento necesario para distinguir qué plantas ocupan riego diario, cuáles son de sol o cuáles no."Hay que preparar la tierra y los podos cortarlos con la luna llena, que esté bien redondita, porque si no, no prende y se seca, desde que se pone dura como unos 15 días para echar raíz", comentó.

Tiene plantas de muchas variedades. Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

Lo mismo se debe hacer cuando se pone la semilla, de acuerdo a los ciclos de la luna. Se pone la tierra en la maceta, se hace un surco, no muy profundo, se echa la semilla y después un poco más de tierra."Cuando se va trasplantar de una maceta a otra hay que tener cuidado que no le dé aire a la raíz porque después ya no va a prender, el cambio debe ser rápido", agregó.

Los precios de las plantitas van de los 50 a 100 pesos, la bolsa de tierra en 50 pesos; de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Centro del puerto lo podrán encontrar. Su vida está llena de plantas, así le gusta y así ha pasado los últimos años, dedicado a la actividad que más disfruta hacer.





















