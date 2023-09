Tránsitos desconocen reglamento del carril preferencial, pero aplican multas

Mazatlán, Sin. -Sin saber cuál es el reglamento que lo regula y sin saber cuándo se publicó ni donde, la subdirección de Tránsito Municipal ya aplica sanciones a conductores del transporte urbano y automovilistas particulares que no respetan el carril preferencial.

Este carril confinado, que entró en operaciones a inicios de año, no cuenta con un reglamento para su aplicación, lo que generó polémica entre los usuarios de la vía pública y algunos comerciantes que se han visto afectados por la falta de estacionamiento en la zona, principalmente los que están entre la avenida Gutiérrez Nájera y Pesqueira.

También puedes leer: Trabajos en ducto de gas, generan caos mañanero en la avenida Gabriel Leyva

Cuestionado al respecto, el subdirector de Tránsito, Sergio Camacho Guzmán, confirmó que ya estaban aplicando multas a los transportistas que no estaban haciendo uso del carril, pero también a los automovilistas que lo invaden o que obstruyen su paso estacionándose sobre este.

"Sí, los estamos sancionando ya al que no circule. Andan dos motocicletas por el Ejército Mexicano, no nomás se están dedicando al puro camión, también a los carros que están mal estacionados, no están esperando a ver cuál camión se sale, sino que también andan en circuito viendo que no haya carros obstruyendo el carril", dijo.

El criterio para aplicar una multa es por carril preferencial y no por línea amarilla. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Incluso, agregó, aquellos automovilistas que no retiren su carro se los están llevando con la grúa.

"El carro que esté ahí parado no lo llevamos con la grúa si no sale el dueño. Se puede circular, se va a dar vuelta, si se va a meter a un estacionamiento, peri si viene circulando desde cinco o seis cuadras ya los multamos, no está permitido que vayan circulando por ahí", agregó.

También apuntó que no está permitido que los vehículos se estacionen sobre la banqueta, pues están obstruyendo la zona peatonal.

Desconoce el reglamento

El funcionario señaló que ya se pueden aplicar las multas correspondientes debido a que ya se publicó el reglamento municipal que, precisamente, regula el funcionamiento de este carril; sin embargo, dijo no saber de qué reglamento se trataba ni cuando se publicó.

"Ese lo modificaron aquí en el Palacio, no te tengo cuál es el reglamento, pero aquí lo modificaron, ese para las sanciones. No te sé decir cuando lo publicaron, de aquí mismo lo sacaron", dijo.

Difiere criterio

Al respecto, el alcalde a nivel municipal sí hay un reglamento, ya que fue aprobado por Cabildo, pero se busca llevarlo a ley a tras del Congreso del Estado, la iniciativa ya fue ingresada.

Apuntó que los elementos sí pueden sancionar pero no como carril preferencial, sino por estar estacionados en línea amarilla, aunque este criterio difiere de la declaración del subdirector de Tránsito.

"Ya salió la nuestra, ya se publicó, que es nuestra, que es el cabildo, que es el reglamento, pero hay que fortalecerlo con la Ley de Movilidad, va caminando bien, en dónde ya se hace ley en todo el estado, el municipal si puede hacerlo, tratar de reglamentar, pero no como carril preferencial, están sancionando más sobre raya amarilla".

Multa

A la semana se han aplicado hasta 60 multas en la zona del carril preferencial, tanto a particulares como a operadores del transporte público.

La multa por no respetar este carril es de nueve salarios mínimos.