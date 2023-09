Ya van seis mil 300 árboles plantados en el programa de reforestación municipal

Mazatlán, Sin. -El pasado 31 de julio el municipio inició un programa de reforestación con la finalidad de rescatar 400 espacios tanto de la zona urbana como rural; a la fecha se han logrado plantar seis mil 300 ejemplares.

La directora de Servicios Públicos, Karla Camacho Guzmán, informó que la meta es llegar a los 10 mil árboles plantados, cifra que se quiere alcanzar a más tardar el 31 de octubre.

Apuntó que además de la plantación se ha hecho reposición de vegetación en avenidas, ya sea porque algún árbol está enfermo, fue derribado por el mal tiempo o un accidente de tránsito.

Ciudadanos pueden solicitar un árbol

La funcionaria mencionó que a la semana reciben de 25 a 30 solicitudes de ciudadanos para recibir un árbol del vivero municipal para ser plantado en el frente de sus casas negocios, un área verde o camellón.

El ejemplar se entrega de manera gratuita pero con el compromiso de que será una adopción responsable y el solicitante se hará cargo de su cuidado. Para ello se puede acudir al departamento de Parques y Jardines al interior del Palacio Municipal

"Nosotros hacemos un inspección, si tú vienes por un uno o dos árboles te damos las indicaciones necesarias, cómo sembrarlos, cómo ponerle tierra lama, porque a veces los queremos dejar con la misma bolsa. Si vienes y me dices que ocupas una reforestación de 10, 16 árboles, vamos a lugar donde los vas plantar y sugerimos a qué distancia es lo correcto para que no caigan el canibalismo las raíces y se las copas de los árboles no se vayan a chocar", explicó.

Especies

Camacho Guzmán indicó que las principales especies que se han estado plantando son olivos negros en banquetas de casa domiciliar y comercio, ya que las raíces de este no dañan las banquetas.

En las avenidas se han colocado árboles con floración para hacer atractiva la vista, cassia fistula, tabachines y amapas y en áreas más grandes venadillo, cedro, palo blanco y papelillo, especies endémicas que son capaces de soportar la sequía.