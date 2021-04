Todo listo en el Congreso para que la Auditora se presente este lunes

Culiacán, Sin.- La reunión de acuerdo a La Junta de Coordinación Política reiteró su llamado a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, a que se presente ante el Pleno esté lunes como lo marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

El diputado Rosario Romero López presidente de la Junta de Coordinación Política aclaró que nuevamente el viernes se reunieron los integrantes de la junta para analizar la petición de la auditora que reitera su demanda de modificar la reunión presencial a virtual y se determinó que se presente ante los legisladores, es decir, debe de a asistir.

Local Auditora sigue en negativa de comparecer ante los diputados

Explicó que en nuevo formato se establece de la reunión no será para que comparezca ante los legisladores porque el tiempo legal ya expiró el día que se le cito y no acudió, además de que el Congreso del Estado no tenía quórum legal para poder celebrar la reunión de acuerdo a lo que establece el marco legal.

Por ello, aclaró que este lunes el formato no será el de comparecencia, sino que se le está citando para que ante los diputados solamente rinda un informe financiero, porque como titular de la ASE la obliga la ley.

Romero López explicó que en el formato que se acordó en la JUCOPO para la reunión con la auditora, cada uno de los grupos parlamentarios tendrá cuatro intervenciones tendrán la oportunidad de tener cuatro intervenciones.













