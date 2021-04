Diputados vuelven a citar a la auditora a comparecer

Culiacán, Sin.- Por mayoría, el Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para que la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix comparezca en 13 días ante el pleno.

Sin embargo el diputado de Morena Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas, al presentar el punto de acuerdo, dijo que será de manera virtual.

“El Congreso del Estado de Sinaloa cita a la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, para el lunes 26 de abril de 2021, a las once horas, a reunión de trabajo en forma virtual, en relación a sus labores de fiscalización”, se establece en el documento.

Además el legislador de Morena cuestionó que la Auditora los haya dejado plantados en marzo pasado, al no acudir a la comparecencia con el argumento de que no había condiciones por la pandemia del Covid-19 y demandaba que fuera virtual y no presencial.

El grupo parlamentario del PRI, rechazó el punto de acuerdo con el argumento de que estaba muy mal fundamentado, además aclararon que la Auditora no acudió a la comparecencia el mes de marzo debido a que no había quórum para sesionar porque los legisladores solicitaron permiso para ir en busca de una candidatura.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, los conminó a que admitieran que el punto de acuerdo estaba mal fundamentado y, lo más grave, que no estaba firmado.

“Admitan su error, no acudan a un machismo parlamentario, corrijan y vamos a votar junto con ustedes”, dijo.

“Próximo lunes 26 y será presencial”, les aclaró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rosario Romero, lo que provocó que la diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno, lo atajara, al advertir que se estaba adelantando, cuando ni siquiera estaba votado el mencionado Punto de Acuerdo.

“No le da derecho decir antes de votar lo que se va a hacer, que lamentable que aquí se vea el agandalle de la mayoría. Aquí somos un grupo plural, por ello, le pido respeto, todos tenemos derecho a votar".

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobo se pronunció a favor de la comparecencia y aceptó que efectivamente el documento estaba mal fundamentado, además demandó que sea de manera presencial.

Dijo que la auditora bien puede asistir al Congreso y puso como ejemplo las campañas electorales donde abundan los abrazos, los besos “el argumento que dio la auditora de no asistir de manera presencial, es una falta grave, una burla, un insulto al poder Legislativo”.

¡Esta Mesa Directiva decide darle para adelante!, canto la presidenta Roxana Rubio y con 28 votos a favor, nueve en contra y una abstención volvieron a conminar a la auditora a que se presente el próximo lunes.





















