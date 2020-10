Someterán a consulta ciudadana realización del Carnaval 2021

Mazatlán, Sin.- Después de que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijera que sí se llevaría a cabo el Carnaval de Mazatlán 2021 "Lanao, un viaje por el tiempo", se desató la polémica entre los mazatlecos, pues en medio de la pandemia del Covid-19, asistir a un evento de esta magnitud representa un posible riesgo de rebrote de contagios.

Ante esto, el munícipe anunció que la realización del Carnaval se someterá a una consulta ciudadana.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Dijo que “escuchando a la ciudadanía” es su forma de gobernar y por ello el que haya o no Carnaval dependerá de dicha consulta ciudadana.

Sin agregar detalles de cuándo o cómo se llevará a cabo la consulta, comentó que será a la brevedad posible, y en domingo para que todos salgan a votar.

"Esa es nuestra forma de ver las cosas, gobernar escuchando a la ciudadanía, de tal forma que ya estamos trabajando para a la brevedad posible hacer una consulta municipal, que el pueblo decida si hay Carnaval o no hay Carnaval", dijo.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Benítez Torres aseguró que él nunca había dicho un sí definitivo a la realización del Carnaval, sino que sólo se estaban trabajando en los protocolos para determinar si se llevaría a cabo la máxima fiesta porteña o no.

"No, no anuncié que iba a ver, dije que estábamos trabajando en los protocolos para ver la posibilidad de hacer Carnaval, en caso que se hiciera no iba a ver desfile, porque es prácticamente imposible hacer un protocolo y tener cuidados", aseguró.





