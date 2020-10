“No queremos que nos traigan ilusionados”: Desplazados

Culiacán, Sin.- El Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, se reunió con los comisarios de los pueblos para levantar un censo, dar despensas y prometerles vivienda a las familias que ahora viven rentando en Culiacán, luego de tres meses del desplazamiento forzado por la violencia que sufrieron los habitantes de la sindicatura de Tepuche.

Sin embargo, despensas y encuentros como los que apenas hará el estado, ya se habían realizado por parte del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) del Ayuntamiento de Culiacán. Por lo que las necesidades ya son otras, más que despensas.

Local Asegura Quirino Ordaz que proveerán terrenos a desplazados

“Quisiéramos ver si nos facilitan unos terrenos para hacer nuestras casitas y no tener que pagar renta, y ya pues ir haciéndole como podamos”, decían algunos de los pobladores de bagrecitos, la semana pasada, abordados por El Sol de Sinaloa.

En Mazatlán, a los desplazados de la sierra de Concordia y otros puntos, se les prometió vivienda recientemente por parte de Ricardo Madrid, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), pero ha habido trabas en el proceso y recientemente, dijeron para El Sol de Mazatlán, que el proyecto está detenido y se retomará hasta el próximo año.

Cabe destacar que estas familias tienen más de un año en situación de desplazo.





Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

PROMESA

En el caso de los desplazados en Culiacán, Quirino Ordaz Coppel aseguró a este medio que el día martes 27 de octubre, Ricardo Madrid se reunió con los representantes de las comunidades para atender algunas necesidades.

“Ya se les está atendiendo, ayer hubo un acercamiento y se habló de conseguir un terreno para construirles vivienda a los desplazados, sería en la colonia Loma de Rodriguera”, informó, Ordaz Coppel.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

-¿Qué tipo de apoyos se les dará a los desplazados?

“Despensas; levantaremos un censo”.

De acuerdo con los testimonios, hoy en día las necesidades de las víctimas de la delincuencia organizada en sus comunidades, van más allá de despensas, pues han externado a este medio de comunicación, que necesitan empleo para poder pagar sus rentas, servicios y cuotas escolares.

Una de las familias dijo a este medio que teme que “solo sean ilusiones” la ayuda que ofreció Madrid.

“Se reunió con los comisarios y un señor que quiere que nos den vivienda, pero la verdad que no queremos que nos traigan en ilusiones nomás, hay gente que, en serio, viera usted cómo anda, sin dinero, sin empleo. Sabemos que la ayuda no va a ser rápida pero al menos que no nos echen mentiras”, dijo a este medio, solicitando el anonimato por temor a represalias.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

FONDO SIN USARSE

De acuerdo con un reportaje publicado por El Sol de Sinaloa, el fondo de 40 millones de pesos presupuestado por el Congreso del Estado para 2020 no se ha utilizado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según se desprende de una solicitud presentada a través de Acceso a la Información, la dependencia dirigida por Ricardo Madrid no ha ejercido recursos este año ni para vivienda ni despensas para las personas en situación de desplazo.

Esto contraviene a la nueva Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual entró en vigor desde el pasado 22 de agosto.

Este marco legislativo garantiza en su articulado que las personas que han sufrido desplazamiento forzado podrán acceder a ayudas del Gobierno del Estado y los municipios, y además contarán con acceso a la salud y los niños a la educación.

Foto: Martín Durán | El Sol de Sinaloa

Te puede interesar: Desplazados de la sierra, en busca de una esperanza

Sin embargo, la Ley nueva continúa siendo letra muerta, y ni siquiera se ha comenzado a realizar el censo que también se prevé en la normatividad.

NULAS GARANTÍAS

A pesar de que la Ley de Desplazamiento Forzado prevé ayudas como refugio, alimento y seguridad para las víctimas de este delito, lo cierto es que no se han aterrizado verdaderos apoyos.

















Lee más aquí↓

Local Quirino Ordaz promete atender a desplazados de Tepuche

Local Ya no retornarán a la vida del campo los desplazados de Tepuche

Local Banco de Alimentos apoya a desplazados con despensas