A mil 263 días de su homicidio, Javier Valdez exige justicia

Culiacán, Sin.- Con la exigencia de justicia para los y las periodistas mexicanos que han sido desaparecidos y asesinados, la organización Propuesta Cívica lanzó un video como parte de la campaña #SeguimosHablando, en donde, a tres años de su muerte, el periodista y escritor sinaloense, Javier Valdez, lanzó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El vídeo se realizó por la organización antes mencionada y la viuda del periodista, Griselda Triana, para visibilizar la violencia que vive la prensa en México, esto dentro del marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Además se hizo a través de un software que se encarga de recrear el rostro y ciertos movimientos de una persona con el fin de hacerla realista.

Por medio del vídeo publicado, Valdez comentó que a pesar de haber una pandemia afectando al mundo, en México hay diversas dolencias que han cobrado más vidas, además afirmó que la causa de su asesinato de debió a que “a alguien a quien no le gustó lo que publiqué”.

“Yo no tengo miedo señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación, que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México” se escucha a través del vídeo.

El fallecido periodista declaró que “Un país sin verdad, es un país sin democracia”, mientras exigía al Gobierno Federal y, directamente, al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con su obligación.

Foto: Jesús Verdugo y Juan Carlos Cruz │El Sol de Sinaloa





Hasta que mi crimen y el de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz. Javier Valdez





HOMICIDIO

Javier Valdez Cárdenas fue asesinado a balazos el 15 de mayo de 2017 en la capital sinaloense al salir del semanario donde trabajaba, el periodista se encontraba especializado en los temas de narcotráfico.

Fotos: Jesús Verdugo y Juan Carlos Cruz │ El Sol de Sinaloa

En el lugar de los hechos quedaron doce casquillos de pistolas .9 milímetros y 38 súper. El cuerpo del periodista quedó tendido sobre el asfalto a mitad de la calle, además su automóvil fue robado por los encapuchados que los atacaron, aunque fue encontrado horas más tarde por elementos policiacos.

Desde tres meses atrás, el escritor había recibido amenazas de muerte anónimas.

INVESTIGACIÓN

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan José Ríos Estavillo, informó que las investigaciones se encontraban orientadas a la actividad periodística de Valdez

Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

En la actualidad, hay dos personas detenidas y sentenciadas por el crimen contra el escritor, aunque todavía se espera la extradición desde EE.UU. de quien se presume dio la orden de ejecución, se trata del narcotraficante Dámaso López, 'El Licenciado'.

Heriberto P, alias El Koala, admitió ante el Juez Federal de Culiacán el pasado 27 de febrero, participar en el asesinato ya que, se encontraba conduciendo el Nissan Versa color gris que se usó para interceptar y asesinar al periodista, sin embargo fue sentenciado a 14 de prisión porque no habría disparado.

En el caso del segundo detenido, Juan Francisco, El Quillo, se presume que pueda tratarse de la persona que realizó los disparos, sin embargo recientemente negó cooperar y declararse culpable, por lo que la Fiscalía pide una pena de 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado.





Porque #SeguimosHablando Javier Valdez envía un poderoso mensaje al presidente @lopezobrador_ a tres años de su asesinato. @EmbEspMex @UKinMexico @NLinMexico @AlemaniaMexi @SEGOB_mx @CEAVmex @EmilioAlvarezI @Rocio_BarreraB @tatclouthier @sergioaguayo @ONUMX @CarlosLoret pic.twitter.com/PRExwLv29l — Propuesta Cívica AC (@PropuestaCivica) October 29, 2020













