Síndico de El Roble pide pavimentación y alumbrado para su comunidad

Mazatlán, Sin.- Alonso Valenzuela Alatorre, síndico de El Roble, aseguró que existe una desatención por parte de la dirección de la Zona Rural hacia las comunidades, ya que desde hace un par de meses prometieron que iban a arrancar con la pavimentación de la calle principal de este poblado y hasta la fecha la obra no ha iniciado.

Recordó que fue en el mes de marzo cuando en una vista el alcalde, Edgar González Zatarain, se comprometió a que en 40 días arrancaba la pavimentación de la calle Gregorio Vázquez Moreno que mide aproximadamente 600 metros lineales, pero todo ha quedado en burocracia.

"El director (de Zona Rural) ya no me visitó ni me dijo nada entonces dije yo: 'qué está pasando', resulta que ocupaban que según el ejido le cediera el derecho de calle al municipio, yo hablé con el secretario del Registro Agrario Nacional y él me dijo que en el año 1984 habían hecho esa donación, entonces dije yo: 'por qué se están deteniendo'", cuestionó.

Mencionó que la preocupación es que ya vienen las lluvias y que después van a decir que ya no pueden hacer obra pública, las cuales apuntó no son obras personales, sino para el pueblo y que hasta el momento está detenida por la triangulación de información.

Alumbrado público

El alumbrado público es otra de las necesidades apremiantes de la comunidad de 2 mil 700 habitantes; en esa visita también se comprometieron a la instalación de 250 luminarias y hasta el momento solo se han colocado 12, pero en la plazuela.

"Hace tres meses se instalaron 12 luminarias en la plazuela, pero queda pendiente todo el pueblo. El pueblo está oscuro desde hace un año, porque ya no se compró este tipo de foco, incandescente, se tenían que modernizar y está bien, pero si ya te pasó un año para modernizarse qué te dice la población: 'mi calle está oscura', los pueblo son más oscuros que aquí en la ciudad", apuntó.

Para saber

De acuerdo al Programa Anual de Obra Pública la pavimentación de la calle Gregorio Vázquez Moreno tendrá una inversión de un millón 940 mil 283.81 pesos.