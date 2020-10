Sin freno, robos a negocios del Centro

Mazatlán, Sin.- Los comerciantes del Centro de la ciudad padecen de la delincuencia sin freno que se vive en la zona, ya que a pesar de la pandemia del Covid-19, los hechos delictivos siguen ocurriendo, algunos a plena luz del día.

Apenas el viernes pasado, aprovechando el descuido de los empleados, una mujer robó algunas piezas en una joyería sobre la calle Aquiles Serdán.

Finanzas Esperan comerciantes reactivación económica con Buen Fin

La empleada relató que eran cerca de las 6:30 de la tarde, casi a punto de cerrar, desafortunadamente no se dieron cuenta a tiempo, pero las cámaras de vigilancia lograron capturar el rostro de la mujer que les robó, pese a que menciona que en valor no fue mucho, lo que cuenta es la intención y el peligro que corren.

"Hay que tomar precauciones porque sí está peligroso. En cuanto a la seguridad, a veces andan nada más los tránsitos que se ponen ahí enfrente, de vez en cuando; no están a todas las horas, sí están en algunos ratos, pero cuando nos robaron no había ninguno", mencionó la empleada.

Lo mismo le ocurrió al señor Santos, propietario de una tienda de bolsas, mochilas y “chacharitas”, quien dice que los ladrones se aprovechan de los momentos de descuido de los empleados para meterse a robar a su negocio.

Los robos a comercios del Centro se presentan a todas horas del día. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Hay unos que ya tenemos identificados, que se dedican a robar y hemos visto a varios muy seguido por aquí. Pasan policías y tránsitos, aunque cuando se le necesita no están. Hay gente que a veces me dice: 'no voy al centro porque asaltan', afortunadamente no nos ha tocado que nos asalten con algún arma, pero nos han robado cosas, que se meten y no nos damos cuenta", dijo.

Don Roberto, quien tiene una carreta de tacos sobre la calle Morelos, comenta que fue testigo hace una semana cuando una muchacha sustrajo un bolso de una tienda departamental y apenas era mediodía.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Hace como tres meses unas muchachas andaban asaltando, arrebatando las cosas, por aquí corrieron, salió corriendo la muchacha y venían los de Coppel correteándola atrás, la muchacha aventó la bolsa, pero ahí la esperaba un carro negro para escapar", comentó.

Puedes leer: Vigilan al comercio informal en Mazatlán

Rafael Toledo, comerciante de la calle Genaro Estrada, comenta que en esta temporada muchas personas se dedican a robar en el Centro y que nunca falta el delincuente que pasa corriendo por la calle porque vienen más personas detrás de él persiguiéndolo.

Ahorita ha estado medio tranquilo, pero si ha habido uno que otro 'loco' que lo van correteando y siempre ganan por alguna de las calles.

Rafael Toledo









Lee más aquí ⬇

Finanzas Crecen 40% ventas en línea en Mazatlán